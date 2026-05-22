Weekly Highlights : News roundup for the week of July 13th, 2022 - Français

This weekly summary covers various news topics from around the world, including sports, technology, politics, and more. The news is presented in French and can be of interest to a general audience. The text spans over 2500 characters and is divided into various sections.

Au charbon, au gaz, plancha, inox ou fonte : voici les conseils d’un pro pour votre premier barbecue de l’année | Je soutiens toutes ces femmes : l’ex de Patrick Bruel , Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l’affaire qui entoure le chanteur français | Des bombes d’une grande puissance explosive : le mail très inquiétant reçu par la police | Le préavis de grève dans les écoles prolongé jusqu’au 10 juillet : Les profs sont prêts à aller au finish | Nous n’avons pas le choix : malgré les plaintes contre le chanteur, ce festival belge maintient la venue de Patrick Bruel | Plus on reste à la maison, plus c’est difficile : le patron de l’Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus courts | Alerte aérienne !

: un aéroport européen fermé en raison d’une menace de drone | Nouveau report pour le vote des économies dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles : Opposition de gauche a déposé de nouveaux amendements soumis au Conseil d’État, retardant la procédure d’au moins plusieurs jours | Rendez-vous immédiat dans un abri ou un endroit sûr : Alerte aérienne ! Un aéroport européen fermé en raison d’une menace de drone | La reprise de vacances : How to avoid vacation scams ?

'Même si la personne est très sympathique, vous devez raccrocher' | Alors que les profs rejoignent les élèves pour protester face aux mesures du gouvernement, il y a chance que ce soit pour soutenir | Patrick Bruel et les accusations de viol : Le titre de citoyen d’honneur reçu par le chanteur Patrick Bruel en 2022 a été suspendu par la Ville de Liège en attendant. | Pour quelles raisons est-ce là ?

Un minétaire se retire 'de lui-même' d'un événement prévu en juillet. | Science, technologie, environnement : 'Super El Niño' et des pics de températures extrêmes prévus. Les superceeds récents pour notre planète. | Îles-de-Belfort: une entreprise wallonne qui pourrait rivaliser avec elon musk.

Elle a tout ce qu’il faut. | Politics : Gérard Darmon s'est retiré 'de lui-même'. Dans un événement prévu en juille





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Belgian News: 14,700 People Abroad Receiving Belgian Sickness BenefitsThe article discusses the number of people residing abroad who receive sickness benefits from the Belgian State, as revealed by the Inami. It also mentions the increase in the number of employees on sick leave for more than a year and the increase in the number of people receiving Belgian sickness benefits who are residing abroad.

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