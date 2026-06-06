Wembanyama's Spurs face a daunting task in NBA Finals

Wembanyama, who wants to write history with his Spurs, the second youngest team to reach the NBA Finals, will face a challenging task. The Spurs have lost their first two home games and have never recovered from such a start. Meanwhile, Creuser notre propre trou has shown a better performance, scoring 29 points and 22 in the second half. The Knicks, who had a 14-point lead with six minutes left, collapsed and lost the game. Despite the difficulties, the Spurs have a chance to turn the situation around.

Wembanyama , qui répète vouloir écrire l’histoire avec ses Spurs , deuxième équipe la plus jeune à disputer une finale NBA, va être servi avec ce défi immense.

Creuser notre propre trou, en effet, a montré un bien meilleur visage, avec 29 points inscrits dont 22 en seconde période. J’ai encore manqué de clairvoyance et c’est là tout le problème. Je dois avoir plus de sang-froid, mieux contrôler le match. On devait gagner ce match, on tenait la victoire.

Les Knicks étaient tout tremblotants, eux qui venaient de dilapider 14 unités d’avance à six minutes du terme, en encaissant un 14-0 comme on se voit infliger un K.O. Malgré les difficultés, les Texans se sont mis en difficulté permanente, qui aurait rendu une égalisation miraculeuse au regard du scénario du match. D’autant que la défense new-yorkaise a été d’une intensité et d’une dévotion à décourager les plus grands.

Même ceux mesurant 2,24 m comme Wembanyama, muselé en première période avant son probant mais vain réveil. Cela fait un bail que Wemby ne s’est pas fait botter les fesses de la sorte. Towns est tout simplement en train de le massacrer. Wemby est un grand joueur, de ces joueurs comme on n’en voit qu’un par génération.

J’ai juste utilisé ma taille, mon expérience pour lui rendre la partie difficile. Quel match fantastique. Ça a été un va-et-vient constant tout au long du match. On aurait pu baisser les bras à plusieurs reprises.

Mais nos gars ont continué à se battre. Voilà son équipe plus que jamais en position de force pour aller décrocher le troisième titre de la franchise. Le match N.3 aura lieu lundi, dans un Madison Square Garden qui s’annonce volcanique comme jamais. Chaque matin vers 11h30, recevez l’essentiel de l’information sportive.

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