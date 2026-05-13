Westen machteloos tegen Oekraïense drone-macht

Een NAVO-oefening op het eiland Gotland heeft uitgewezen dat het Westen niet goed voorbereid is op een droneoorlog, zoals die nu in Oekraïne of in Iran gevoerd wordt. Oekraïense dronepilots 'maaiden' in het simulatiescenario moeiteloos Zweedse troepen neer, tot de oefening zelfs meerdere keren werd stilgelegd om bij te sturen.

Bij een NAVO-oefening op het eiland Gotland heeft een kleine groep dronepilots uit Oekraïne een groep militairen uit Zweden zonder veel moeite 'uitgeschakeld'. De oefening is uiteindelijk 3 keer onderbroken om bij te sturen.

Het is al de tweede keer dat het Westen machteloos blijkt bij zo'n oefenscenario. De oefening speelde zich af in een realistisch oorlogsmodel, waarin het Zweedse eiland Gotland zogezegd onder druk stond door sabotage, stroomuitval en een opbouw van vijandelijke troepen aan de oostflank van de NAVO. Wie Gotland controleert, controleert zo goed als het volledige centrale deel van de Baltische Zee.

Tijdens de oefening werd pijnlijk duidelijk dat NAVO-militairen op dit moment niet goed voorbereid zijn op een droneoorlog, zoals die nu in Oekraïne of in Iran gevoerd wordt. De aanwezige Oekraïense dronepilots 'maaiden' in het simulatiescenario moeiteloos Zweedse troepen neer. Hun drone-operators toonden tijdens het scenario hoe snel moderne oorlogsvoering verandert: in gesimuleerde aanvallen wisten ze Zweedse eenheden herhaaldelijk uit te schakelen, tot de oefening zelfs meerdere keren werd stilgelegd om bij te sturen.

Oekraïne, dat geen NAVO-lid is, maar wel werd uitgenodigd als expert, kreeg tijdens de oefening een adviserende rol in droneoorlogvoering. Het gaf daarbij harde waarschuwingen aan de alliantie. Volgens de Oekraïense dronepilots moet de NAVO 'snel leren' om zich tegen die nieuwe dreiging te kunnen beschermen. De snelste manier om dat te doen, is door te luisteren naar Oekraïners die elke dag met de dreiging worden geconfronteerd.

In mei vorig jaar werd een soortgelijke oefening georganiseerd, en ook toen bleek het Westen machteloos tegen de Oekraïense drone-overmacht. Toch is sindsdien al veel veranderd. Waar toen het belang van drones in oorlogsvoering misschien nog niet helemaal was doorgedrongen, is dat vandaag zeker wel het geval. Dat toont niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar ook de oorlog in Iran, waar goedkope Shahed-drones worden ingezet om de luchtafweersystemen van de Golfstaten te overbelasten.

In zo goed als elk militair plan dat nu wordt opgesteld, spelen drones een grote rol, zowel om ze te gebruiken als aanvalswapen, als de verdediging ertegen. Ook in ons land is dat het geval. Na de verschillende gemelde drone-incidenten boven militaire luchthavens en bases investeerde België in anti-dronetechnologie om die kritieke infrastructuur beter te beschermen. Toch neemt die evolutie tijd in beslag.

In Oekraïne gebeurt dat onder tijdsdruk: militairen ervaren elke dag de dreiging van (aanvals)drones en het land kiest resoluut voor de ontwikkeling en productie van die drones. Bij ons verloopt dat anders. België koopt die drones of anti-dronewapens aan bij buitenlandse partners. Dat neemt tijd in beslag.

Militairen moeten vervolgens ook nog leren werken met die militaire technologie; ook dat duurt een eind. Het is dus geen verrassing dat NAVO-militairen niet opgewassen blijken tegen de Oekraïense capaciteiten. Het belangrijkste is dat de bewustwording er ondertussen wel is. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer landen - Europese, maar ook daarbuiten - richting Oekraïne kijken als (misschien wel de belangrijkste) partner om mee in zee te gaan wat moderne oorlogsvoering betreft





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drone Drone-Oorlog Oekraïne Russland West Westen Drone-Macht Drone-Incidenten Modernere Oorlogsvoering Anti-Dronetechnologie België Oekraïners Partner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joodse gemeenschap wil controlecommissie artsen voor rituele besnijdersDe Joodse gemeenschap in België stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen, nadat het Antwerpse parket 2 Joodse besnijders voor de rechter wil brengen wegens jongensbesneden te hebben zonder een artsen-diploma. Volgens Philippe Markiewicz, de voorzitter van het Centraal-Israëlitisch Consistorie van België, wijst de vraag van het parket op "een poging om de Joodse religieuze praktijk te criminaliseren". Een speciale controlecommissie zou rituele besnijders kunnen controleren en wieënemføres niet op de officiële lijst van beoordeelde besnijders, wordt niet erkend door de Joodse gemeenschap.

Read more »

CD&V wil de combinatie van uitkering en flexijob onmogelijk maken voor langdurig zieken. Omdat dit systeem hen niet kan voorzien van flexibiliteit.CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de combinatie van een uitkering met een flexijob onmogelijk te maken voor langdurig zieken. Volgens de partij wil men deze zieken activeren en naar duurzame arbeid helpen door hen om bepaalde dagen per week progressief te laten beginnen met een gewone werkgever. Ondertussen blijven het 2.400 zieken benaderd voor deze combinatie.

Read more »

Prijzen in de ratrace voor erkenning: een structurele problematiekPascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen, licht op de Franse taalkundeprofessor Montaclair toe dat kunstenaars en academici steeds vaker in een ratrace zitten om erkenning. Hij wijst op prijzeninflatie en de extreme vormen van fraude die hiermee gepaard gaan. Gielen benadrukt dat prijzen een belangrijke impact kunnen hebben op iemands carrière, maar dat er ook een bredere economie van erkenning en prestige is. Hij pleit voor een onderscheid tussen relevante en irrelevante prijzen.

Read more »

Europese Commissie wil reizen met trein in Europa eenvoudiger en goedkoper makenDe Europese Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend om reizen met de trein in Europa eenvoudiger en goedkoper te maken. Dit voorstel is gericht op het invoeren van een geïntegreerd treinabonnement over alle spoorwegmaatschappijen. Het voorstel moet ook meer rechten garanderen, zoals wanneer je een aansluiting mist. De trein wordt al langer aangeprezen als milieuvriendelijk alternatief voor vervuilende vliegtuigreizen in Europa, maar de trein is niet altijd een aantrekkelijk alternatief. De Commissie wil nu iets aan doen om reizen met de trein aantrekkelijker te maken.

Read more »