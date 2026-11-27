Axel Witsel révèle les raisons du retrait de Romelu Lukaku de l'équipe nationale belge, évoquant un manque de respect et une fatigue mentale.

Le retrait de Romelu Lukaku de la sélection belge de football, annoncé à la surprise générale, trouve une nouvelle explication au travers des confidences de son coéquipier Axel Witsel. Ce dernier détaille le contexte émotionnel et psychologique qui a poussé l'attaquant à mettre un terme à sa carrière en équipe nationale.

Le déclic après la victoire contre l'Italie

C'est le jour suivant la victoire face à l'Italie que la nouvelle a été révélée. Axel Witsel se souvient être resté au bord du terrain pour saluer la foule lorsque Romelu Lukaku l'a abordé. L'attaquant lui a demandé de se rendre dans le vestiaire pour un discours important. Sur le moment, personne ne s'attendait à une annonce d'une telle ampleur concernant l'avenir de l'homme qui détient tous les records de la Belgique.

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Dans le vestiaire, Romelu Lukaku a adressé la parole à ses partenaires en expliquant avoir tout donné physiquement. Il a souligné une fatigue mentale importante qui pesait lourdement sur sa décision. Il a exprimé le souhait de passer à autre chose et de se concentrer exclusivement sur sa carrière de club à partir de ce moment-là. C'est ainsi que Romelu Lukaku a officiellement tiré sa révérence, provoquant un choc au sein du groupe et de l'opinion publique.

Un manque de respect perçu par le joueur

Avec le recul, Axel Witsel estime que Romelu Lukaku n'a pas toujours été traité avec la considération qu'il méritait pendant son parcours aux Diables Rouges. Il qualifie la relation du duo de toxique et imprévisible, oscillant entre admiration et rejet. Witsel note une absence de constance dans le soutien apporté à l'attaquant d'Anderlecht, qui a vu son image fluctuer au gré des résultats et des commentaires médiatiques.

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Witsel décrit cette dynamique comme une relation de je t'aime moi non plus, où la valeur du joueur était remise en question à chaque instant. Il arrive que l'on critique l'attaquant en disant qu'il ne suffit pas, pour le lendemain le présenter comme le buteur incroyable et indispensable. Cette instabilité dans le traitement réservé à Romelu Lukaku laisse supposer qu'elle a pu jouer un rôle dans sa décision de partir.

L'impact psychologique et la discrétion du joueur

Axel Witsel précise que Romelu Lukaku ne lui a jamais avoué directement que ce manque de respect était la cause unique de son départ. Cependant, à la suite de leurs nombreuses discussions, l'ancien milieu de terrain d'Anderlecht pense que cette attitude l'a profondément touché. Il souligne que Romelu Lukaku a fait preuve d'une discipline de fer en restant silencieux sur ces blessures personnelles.

L'attaquant a toujours gardé le silence sur ses sentiments, privilégiant le travail acharné et la présence constante sur le terrain. Il a répondu présent pendant de longues années malgré les critiques et les doutes. Cette résilience a fini par s'éroder mentalement, conduisant à ce choix définitif en novembre 2026, un moment charnière pour l'avenir de la sélection.

Les Diables Rouges après le départ de leur légende

À partir de ce mois de novembre 2026, les Diables Rouges devront reconstruire leur jeu sans Romelu Lukaku, qui reste le plus grand attaquant de l'histoire du pays. Le départ marque la fin d'une ère et pose la question de l'identité offensive de l'équipe nationale. Le contexte actuel nécessite une adaptation tactique et humaine pour la suite des compétitions.

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Le retrait de Lukaku laisse un vide considérable, tant sur le plan statistique que symbolique. Les prochaines échéances sportives mettront à l'épreuve la capacité de la nouvelle génération à combler cette absence. L'analyse du cas Lukaku sert de miroir à la gestion des stars dans le football moderne et à l'importance du respect mutuel au sein des groupes sportifs.