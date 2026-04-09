Woluwe-Saint-Lambert : Rénovation de l'espace public axée sur la mobilité active et la végétalisation, mais des critiques sur la place de la voiture

La commune de Woluwe-Saint-Lambert lance un projet de réaménagement majeur de son espace public, visant à améliorer le confort et la sécurité des modes actifs, à renforcer la gestion des eaux et la végétalisation. Le projet suscite des débats, notamment de la part d'Ecolo, qui critique l'importance encore accordée à l'automobile.

Woluwe-Saint-Lambert se lance dans un ambitieux projet de réaménagement de son espace public, une initiative s'étendant de façade à façade, visant à métamorphoser le cadre de vie des habitants. L'objectif principal est d'améliorer significativement le confort et la sécurité des modes de déplacement dits actifs, comprenant les piétons et les cyclistes.

Ce projet d'envergure prévoit également un renforcement de la gestion des eaux pluviales et une végétalisation accrue, marquant une volonté forte de préserver et d'enrichir l'environnement urbain. Le plan comprend la plantation de 41 arbres supplémentaires, tout en prévoyant l'abattage de huit arbres, une décision justifiée par des considérations spécifiques et un souci de garantir la santé des espaces verts existants. Au-delà des aspects environnementaux et de mobilité, le réaménagement vise à stimuler l'attractivité commerciale du quartier, espérant ainsi dynamiser l'activité économique locale. La commune souligne son engagement à maintenir un équilibre délicat entre les différents besoins et priorités, notamment la mobilité, la protection de l'environnement et la gestion du stationnement, afin de répondre au mieux aux attentes de tous les résidents et acteurs locaux. Ce projet s'inscrit dans un plan plus vaste de revitalisation de l'avenue, témoignant d'une vision globale et cohérente pour l'avenir de ce secteur. \Le projet de réaménagement, tel que détaillé par la commune dans sa note explicative, est conçu en plusieurs zones distinctes, chacune ayant ses propres objectifs spécifiques. L'un des points forts est la création d'une continuité piétonne renforcée, reliant l'avenue du Prince Héritier au square Meudon, facilitant ainsi les déplacements à pied et encourageant l'utilisation de ce mode de transport. Des espaces seront également déminéralisés autour de la place Degrooff et de la Métairie Van Meyel, permettant une meilleure infiltration des eaux de pluie et favorisant la présence de la verdure. Parallèlement, le projet prévoit un renforcement des infrastructures dédiées au stationnement des vélos, répondant à la demande croissante pour ce mode de déplacement écologique et pratique. La commune met en avant ce chantier comme l'un des projets majeurs de la mandature, soulignant son importance stratégique pour l'amélioration du cadre de vie et le développement du quartier. L'approche holistique adoptée vise à créer un environnement urbain plus agréable, plus sûr et plus respectueux de l'environnement, tout en soutenant l'activité économique locale. L'accent est mis sur l'intégration harmonieuse des différents éléments, tels que la mobilité, l'environnement et le commerce, pour créer un espace public attractif et fonctionnel pour tous. \L'opposition politique, notamment le parti Ecolo, a exprimé des critiques concernant certains aspects du projet. Mercredi, les Verts ont mis en cause les arbitrages retenus, arguant que la priorité devrait être accordée aux piétons. Ils s'appuient sur les données présentées par la commune elle-même, qui révèlent que 50% des usagers de l'avenue se déplacent à pied, contre 28% en transports en commun, 5% à vélo et seulement 15% en voiture. Selon Ecolo, ces chiffres démontrent qu'une place trop importante est encore réservée à l'automobile dans le projet, au détriment des modes de déplacement doux. Cette critique souligne l'importance des débats démocratiques et de la prise en compte des différentes perspectives dans la conception des projets d'aménagement urbain. Le débat met en lumière les enjeux cruciaux de la mobilité urbaine, de la répartition de l'espace public et de la priorité accordée aux différents modes de transport. La controverse illustre également les tensions potentielles entre les objectifs de développement économique, de protection de l'environnement et de promotion d'une mobilité plus durable. Les discussions en cours permettent de nuancer les aspects du projet et de garantir une approche plus équilibrée et durable pour le bénéfice de tous





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