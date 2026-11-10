World Athletics durcit les minima de qualification pour les JO de Los Angeles 2028

Les minima de qualification pour Los Angeles 2028 deviennent plus exigeants sur piste, tandis que le ranking mondial pèsera davantage dans la sélection des athlètes.

World Athletics a publié les nouveaux minima de qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, qui se dérouleront du 15 au 30 juillet 2028. Ces standards sont nettement plus exigeants que ceux appliqués lors des Jeux de Paris 2024 pour de nombreuses épreuves sur piste, en particulier le 100 mètres et le marathon.

Cette révision du minima de qualification s'inscrit dans une logique de sélection plus resserrée. La fédération internationale d'athlétisme entend également donner davantage de poids au ranking mondial dans le processus de qualification olympique.

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Des minima sur piste nettement durcis pour le 100 mètres et le marathon

Sur piste, le durcissement des minima est le changement le plus visible. Pour le 100 mètres, le chrono requis chez les hommes passe de 10.00 à Paris 2024 à 9.93 pour Los Angeles 2028, tandis que chez les femmes il passe de 11.07 à 10.96.

En marathon, les hommes devront désormais passer sous la barre des 2h05, contre 2h08:10 auparavant. Chez les femmes, le minima passe de 2h26:50 à 2h22:20, ce qui représente une baisse significative du niveau exigé.

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Selon les informations disponibles, ce durcissement concerne principalement les épreuves sur piste, dont les chronos requis ont tous été sensiblement revus. Les épreuves de concours sont en revanche bien moins touchées par cette approche.

Des concours parfois allégés, un équilibre entre minima et ranking mondial

Dans les concours, certains minima ont même été assouplis. Le minimum du saut en hauteur masculin a baissé d'un petit centimètre pour atteindre 2m32, tandis que celui du saut en hauteur féminin est resté inchangé à 1m97.

Le minimum du triple saut féminin a été abaissé de 5 cm, comme celui du javelot féminin, réduit de 20 cm. En revanche, les lancers du poids, du disque et du javelot masculins n'ont pas bougé.

World Athletics attend que 40% des athlètes se qualifient en franchissant les minima, contre 60% via le ranking mondial. Cette répartition montre que la performance chronométrée seule ne suffira pas à garantir une place pour la majorité des compétiteurs.

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Quotas, règles de départage et calendrier des périodes de qualification

Lorsque le nombre d'athlètes atteignant les minima dépasse le quota fixé par épreuve, la qualification est réservée aux athlètes ayant réalisé les meilleures performances durant la période de qualification, dans la limite du quota. Atteindre le minima ne garantit donc pas automatiquement une place aux Jeux.

Dans ce cas précis, aucun athlète ne sera qualifié sur la base de son classement mondial. Cette règle renforce la priorité accordée aux performances réalisées pendant la fenêtre officielle de qualification.

La période de qualification pour les JO de Los Angeles s'étendra du 19 juin 2027 au 18 juin 2028. Pour le marathon, elle débutera plus tôt, le 1er novembre 2026, et prendra fin le 30 avril 2028. Pour le 10.000 mètres, les épreuves combinées, c'est-à-dire l'heptathlon et le décathlon, la marche et les relais, la période court du 19 décembre 2026 au 18 juin 2028.