World MXGP 2022 : Lucas Coenen, leader prolifique et son frère jumeau Sosa en tête du classement

Statuts forains :Le championnat du World MXGP 2022, prévu pour petits et vaches, dont l'ouverture de saison est prévue pour le 30 mai à Pala (Californie) et se terminera le 29 août à Craswfordville (Indiana). Deux pilotes très motivés, Lucas Coenen et Sacha Coenen, peuvent manquer des manches du championnat du monde et redoubler leurs efforts pour conquérir la victoire. Les frères Coenen, mais aussi Simon Längenfelder, leaders respectifs de la catégorie MXGP et MX2.

Le championnat du World MXGP 2022, destiné à petits et vaches, dont l'ouverture de saison est prévue pour le 30 mai à Pala (Californie) et se terminera le 29 août à Craswfordville (Indiana), avec indication des circuits en question.

Deux pilotes très motivés, Lucas Coenen et Sacha Coenen, peuvent manquer des manches du championnat du monde tandis qu'ils redoublent leurs efforts pour conquérir la victoire. Lucas Coenen, aux 19 ans, est le leader de la catégorie reine MXGP après avoir remporté les Grands Prix d'Andalousie et de Sardaigne. En MX2, Sacha Coenen se classe deuxième, mais il compte maintenant avec trois points de retard sur le leader, l'Allemand Simon Längenfelder (KTM).

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