Wout van Aert forfait pour le Tour de France 2024 en raison d'une blessure au coude

Le coureur belge Wout van Aert ne participera pas au Tour de France cette année après une chute à l'entraînement. Son équipe, Visma | Lease a Bike, a annoncé que sa guérison complète était prioritaire.

Le coureur belge Wout van Aert ne participera pas au Tour de France 2024, a annoncé son équipe Visma | Lease a Bike. Victime d'une chute à l'entraînement alors qu'il préparait le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le champion s'était blessé au coude.

Malgré une victoire lors de la cinquième étape de cette course, il n'avait pas caché que sa blessure n'était pas complètement guérie et qu'il souffrait encore. À deux semaines du départ du Tour de France, l'équipe a pris la décision de ne pas le sélectionner, estimant que sa guérison complète devait être la priorité.

"Après concertation entre Van Aert, le staff médical et les préparateurs physiques de l'équipe, il a été décidé que sa guérison complète était la priorité absolue et que sa santé primait. C'est pourquoi il ne sera pas sélectionné pour le Tour de France", a déclaré un porte-parole de l'équipe. Van Aert a exprimé sa déception : "C'est évidemment une grande déception. Le Tour de France est l'un de mes principaux objectifs chaque année.

Malheureusement, une chute à l'entraînement a tout chamboulé, et ma blessure au coude s'est aggravée et n'est toujours pas suffisamment guérie. Avec l'équipe, nous avons conclu qu'il n'est pas envisageable de commencer le Tour en pleine forme pour le moment. Je me concentre désormais pleinement sur ma convalescence afin de pouvoir retrouver mon meilleur niveau plus tard dans la saison.

" Un des coaches de l'équipe a justifié cette décision en expliquant que la santé de Van Aert passait avant tout : "C'est dommage qu'il ne puisse pas y participer, mais nous sommes convaincus que c'est la meilleure décision pour sa récupération et pour la suite de sa saison. " Pour l'équipe néerlandaise, ce forfait est un gros coup dur, car elle visait la victoire finale avec Van Aert comme l'un de ses leaders.

Le coureur belge, multiple vainqueur d'étapes sur le Tour, devait être un atout majeur pour les sprints et les classiques. Son absence modifie les plans de l'équipe, qui devra désormais s'appuyer sur d'autres coureurs pour tenter de remporter le maillot jaune. Van Aert, quant à lui, espère revenir en forme pour la seconde partie de la saison, avec des objectifs comme les championnats du monde ou la Vuelta.

Sa blessure au coude nécessite une période de repos et de rééducation avant de reprendre l'entraînement intensif. L'équipe Visma | Lease a Bike reste confiante dans sa capacité à rebondir, mais l'absence de Van Aert sur le Tour est indéniablement une perte importante pour le cyclisme belge et pour les fans du sport. En attendant, le staff médical suivra de près l'évolution de sa blessure pour déterminer le meilleur moment pour une reprise.

Cette décision, bien que difficile, est prise dans l'intérêt à long terme du coureur, qui a encore de nombreuses années devant lui. Le Tour de France 2024 s'annonce donc sans l'une de ses figures les plus emblématiques, ce qui ouvre des opportunités pour d'autres concurrents





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