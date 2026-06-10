Wout van Aert retrouve des sensations et vise une victoire d'étape au Tour de France

Après des débuts compliqués, le vainqueur de Paris-Roubaix se montre optimiste et fait partie des favoris pour la cinquième étape, tout en gardant un œil sur le classement général.

Le récent vainqueur de Paris-Roubaix , Wout van Aert, a exprimé sa satisfaction après avoir retrouvé de meilleures sensations lors de la cinquième étape du Tour de France, suivant trois premiers jours difficiles.

Malgré la victoire d'étape qui lui a échappé, il a pris la première place d'honneur en remportant le sprint du peloton, un signe encourageant. Dans un communiqué de son équipe, il a souligné l'effort collectif : Notre équipe a contribué à cette poursuite. Mes coéquipiers ont tout donné, mais cela n'a pas suffi pour rattraper les échappés. Il a également évoqué les problèmes rencontrés lors du contre-la-montre par équipes du mardi, mais s'est montré optimiste pour la suite.

J'ai été le plus rapide du peloton, mais cela n'a pas d'importance. Je retiens surtout que j'avais de bonnes sensations aujourd'hui et que nous nous sommes bien montrés en tant qu'équipe. Son directeur sportif a confirmé que van Aert figurait parmi les favoris pour l'étape du jeudi, sur un tracé similaire à celui de la veille, offrant une nouvelle opportunité de victoire. L'équipe reste également concentrée sur le classement général.

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