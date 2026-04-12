Wout van Aert triomphe à Paris-Roubaix 2026 après une course épique pleine de rebondissements

Wout van Aert remporte Paris-Roubaix 2026 au terme d'une course haletante marquée par des crevaisons, des attaques incessantes et un duel époustouflant avec Tadej Pogacar. Mathieu Van der Poel a également réalisé une remontée spectaculaire.

Dès les premiers kilomètres de cette édition 2026 de Paris-Roubaix , l'intensité était palpable, annonçant une course d'anthologie. Le rythme effréné imprimé dès le départ a immédiatement mis les organismes à rude épreuve, les attaques se multipliant sans parvenir à créer une échappée significative. L'équipe UAE Emirates a rapidement pris les devants, imposant son tempo dès le premier secteur pavé.

Des coureurs tels que Nils Politt et Antonio Morgado ont orchestré le forcing, visant à écrémer le peloton, déjà affaibli par la vitesse. Des figures emblématiques comme Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Arnaud De Lie et surtout Wout van Aert ont subi les aléas mécaniques, enregistrant leurs premières crevaisons, mais parvenant à revenir sans trop de difficultés. Le travail d'UAE Emirates, constant et acharné, a progressivement réduit le peloton, ne laissant qu'une cinquantaine de coureurs en course à 130 kilomètres de l'arrivée. Cependant, cette stratégie agressive a connu un coup d'arrêt pour Tadej Pogacar, victime d'une crevaison à 120 kilomètres du but. Le Slovène a d'abord emprunté le 'mulet' de l'assistance neutre avant de retrouver son propre vélo, mettant près de 20 kilomètres pour réintégrer le groupe de tête, juste avant l'entrée dans la Trouée d'Arenberg.\La mythique Trouée d'Arenberg a été le théâtre d'un autre moment clé de ce Paris-Roubaix 2026 : la double crevaison de Mathieu Van der Poel. Suivant de près Wout van Aert, le triple tenant du titre a traversé ce secteur dans des conditions difficiles, entre des tentatives de réparation infructueuses, des erreurs de parcours et une seconde crevaison à la sortie. Relégué à plus de deux minutes de la tête, le Néerlandais n'a pas cédé et a entamé une remontée spectaculaire. Pendant ce temps, huit coureurs se sont isolés en tête : Pogacar, Mads Pedersen, Lawrence Pithie, Christophe Laporte, Jasper Stuyven, Stefan Bissegger, Jordi Meeus et Filippo Ganna. Leur collaboration a été de courte durée, car Ganna, Pogacar, puis Van Aert ont, à leur tour, été confrontés à des crevaisons ou des problèmes mécaniques. Chacun a dû puiser dans ses réserves pour revenir aux avant-postes. La course a maintenu une cadence infernale, et Mathieu Van der Poel est revenu dans la course ! Grâce à des accélérations répétées sur les pavés, le Néerlandais est revenu à 20 secondes du groupe de tête, soutenu par les relais de Ganna. La jonction était presque faite lorsque Wout van Aert a lancé une offensive, une centaine de mètres avant le secteur pavé n°12 à Auchy-lez-Orchies. Il s'est alors engagé dans un duel intense avec Tadej Pogacar, le seul capable de l'accompagner, Mads Pedersen étant moins performant. Les deux hommes se sont ensuite associés pour aborder les secteurs décisifs de la course. Derrière eux, un groupe de six coureurs (Van der Poel, Pedersen, Laporte, Bissegger, Stuyven et Mick Van Dijke) s'est formé, accusant initialement un retard d'une quarantaine de secondes, qui s'est réduit à 20 secondes avant le Carrefour de l'Arbre, le dernier secteur classé 5 étoiles.\Tadej Pogacar a pris l'initiative et a dicté le rythme au Carrefour de l'Arbre, évitant de peu une chute dans un virage. Incapables de se départager sur la route, la victoire s'est jouée au vélodrome, où Wout van Aert a finalement triomphé. Une victoire dédiée à son ancien coéquipier Michael Goolaerts, décédé sur ces routes en 2018, et à tous ceux qui ont toujours cru en lui. C'est une célébration du cyclisme, qui unit les passionnés du monde entier. Wout van Aert a enfin décroché la victoire sur les pavés de Paris-Roubaix, concrétisant des années de sacrifices et de performances impressionnantes. Le suspense était à son comble, et la tension était palpable dans les derniers kilomètres. La course a mis en avant le courage, la persévérance et la détermination des coureurs. Les spectateurs étaient aux anges, et les commentaires étaient unanimes pour saluer la beauté et la difficulté de cette édition. Les rebondissements et les moments forts de cette course resteront gravés dans les mémoires des fans de cyclisme. L'esprit sportif et la camaraderie étaient aussi bien présents, malgré la difficulté de l'épreuve. On a pu assister à des moments émouvants, comme les hommages rendus à Michael Goolaerts. Ce Paris-Roubaix 2026 était donc bien plus qu'une simple course, c'était une véritable épopée. La victoire de Wout van Aert restera l'un des événements marquants de la saison cycliste. Le public était venu nombreux assister à ce spectacle inoubliable





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