X2O Trofee : Thibau Nys et Lucinda Brand au départ du Bollekescross

Le cyclocross revient à Hamme ce 15 novembre pour une manche du X2O Trofee. Thibau Nys et Lucinda Brand s'affrontent dans un plateau relevé.

Le Bollekescross se tiendra le dimanche 15 novembre à Hamme, accueillant une nouvelle épreuve du X2O Trofee. Cette manifestation cycliste attire une foule de compétiteurs de haut niveau sur le circuit local. La compétition promet d'être intense dans les catégories masculine et féminine.

Concurrence masculine intense

Thibau Nys figure parmi les principaux favoris pour la course masculine. Ce coureur belge devra faire face à une concurrence redoutable lors de cette manche. Niels Vandeputte, numéro un mondial selon le classement UCI, représentera un défi majeur. Michael Vanthourenhout complète le trio de tête à surveiller de près.

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D'autres athlètes de calibre international prendront également le départ. Laurens Sweeck et Joran Wyseure sont attendus sur la ligne de départ. Le Néerlandais Joris Nieuwenhuis et l'Espagnol Felipe Orts confirment leur participation. Cette liste de coureurs garantit un niveau technique élevé tout au long de l'épreuve.

Top féminin sans surprise

Lucinda Brand, première mondiale, sera une attraction majeure de la journée féminine. La Néerlandaise affronte une liste de concurrentes tout aussi prestigieuse. Amandine Fouquenet, représentante française, figure parmi les prétendantes au podium. Manon Bakker et Inge van der Heijden rejoignent également ce peloton d'élite.

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Denise Betsema et Kristýna Zemanová ajoutent de la profondeur au plateau. Des coureuses belges comme Julie Brouwers et Kiona Crabbé tentent leur chance. Alicia Franck et Sterre Vervloet complètent le contingent national. Ce mélange de talents assure une course dynamique et imprévisible.

Un plateau de très haut niveau

La présence de ces noms reconnus élève considérablement le niveau de cette manche. Les spectateurs assisteront à des duels techniques sur le circuit de Hamme. La configuration du terrain exigera des stratégies adaptées à chaque profil de coureur. Chaque erreur de pilotage pourrait coûter cher aux favoris.

Prochaines échéances du calendrier

Cette course s'inscrit dans le calendrier étendu du X2O Trofee. Les résultats de ce dimanche influenceront la dynamique du classement général. Les athlètes utiliseront cette épreuve pour affiner leurs performances. Les observateurs suivront de près les réactions des leaders mondiaux.