Xi Jinping effectue une visite historique en Corée du Nord pour renforcer l'alliance sino-nord-coréenne

Le président chinois Xi Jinping se rend en Corée du Nord pour la première fois depuis 2019, une visite qui intervient dans un contexte de tensions nucléaires et de réalignements géopolitiques, avec pour objectif affiché de réaffirmer la prééminence des liens entre Pékin et Pyongyang face à l'influence grandissante de la Russie et aux tentatives américaines de dialogue.

Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont été accueillis à Pyongyang par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et son épouse Ri Sol-ju lors de l'arrivée de leur avion Air China, selon une vidéo de l'agence d'État Chine Nouvelle.

Cette visite, la première de Xi Jinping en Corée du Nord depuis 2019, intervient moins d'un mois après les déplacements à Pékin des présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine, et alors que les discussions nucléaires entre Pyongyang et Washington restent dans l'impasse. Une vaste cérémonie a été organisée sur l'immense place Kim Il Sung, avec des militaires au garde-à-vous, d'immenses portraits des deux dirigeants, les hymnes nationaux, et un public brandissant des drapeaux, des fleurs et des ballons.

Xi Jinping, accompagné notamment du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, devrait chercher à affirmer la prééminence du lien sino-nord-coréen, notamment face au rapprochement des dernières années entre Pyongyang et Moscou et dans l'éventualité d'une nouvelle tentative américaine d'ouverture en direction de la Corée du Nord, anticipent les experts. La Maison Blanche a déclaré le mois dernier que Xi Jinping et Donald Trump avaient discuté de la situation dans la péninsule coréenne lors de leur récent sommet à Pékin.

La veille de la venue de Xi Jinping, l'influente sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a cependant répété qu'il était hors de question d'abandonner l'arme atomique. Faute d'accord sur la dénucléarisation et les sanctions, la Corée du Nord a plusieurs fois proclamé son statut de puissance atomique.

Le président sud-coréen progressiste Lee Jae Myung a estimé lundi que Séoul ne devait pas renoncer à la dénucléarisation de la Corée du Nord, au risque sinon d'enclencher un effet domino dans toute l'Asie de l'Est. Donald Trump s'est dit prêt à revoir Kim Jong Un, qu'il a rencontré trois fois lors de son premier mandat, mais son dernier appel du pied en octobre n'a pas reçu de réponse.

Les analystes estiment que Xi Jinping dira probablement à Kim que la Chine veut la stabilité plus que tout. La Chine a toujours privilégié la stabilité et doit actuellement gérer ses relations et différends avec les États-Unis. Seong-Hyon Lee, chercheur invité au Harvard University Asia Center, estime aussi que Pékin opère un virage vers le renforcement de son influence régionale.

La stratégie régionale plus large de la Chine bénéficie d'un État-tampon stable, lourdement armé et aligné, ce qui accapare une partie des ressources militaires des États-Unis et de leurs alliés. La Corée du Nord est le seul pays lié à Pékin par une alliance militaire officielle et contraignante. À mesure que le statut international de la Chine s'élève, Pékin cherche probablement à attirer plus activement Pyongyang dans son orbite diplomatique.

Le déplacement de Xi Jinping se produit alors que Kim Jong Un s'est considérablement rapproché de Moscou, envoyant des milliers de soldats soutenir les forces russes contre l'Ukraine. En septembre dernier, Kim Jong Un est apparu aux côtés de Xi Jinping et Vladimir Poutine lors d'un grand défilé militaire à Pékin, montrant un statut renforcé sur la scène politique mondiale.

Pour sa part, Jun Sang-gab, 65 ans, guide touristique sud-coréen vivant près de la frontière intercoréenne, dit espérer que Pyongyang évite des incidents tels qu'une unification armée ou une guerre. Cette visite survient dans un contexte géopolitique complexe où les alliances traditionnelles sont redéfinies et où la Corée du Nord, en dépit des sanctions internationales, renforce ses capacités nucléaires et ses liens avec la Russie.

La Chine, de son côté, cherche à consolider sa position de puissance dominante en Asie et à maintenir la péninsule coréenne dans son sphère d'influence, tout en gérant les tensions avec Washington. Les observateurs notent que cette visite pourrait aussi être interprétée comme un signal adressé aux États-Unis et à la Corée du Sud quant à l'importance de la relation sino-nord-coréenne dans les équilibres régionaux.

Alors que les pourparlers nucléaires sont au point mort, la visite de Xi Jinping illustre la persistance d'un dialogue stratégique entre Pékin et Pyongyang, malgré les défis communs et les divergences potentielles. Les cérémonies protocolaires, très médiatisées, visent à souligner la solidité des liens historiques entre les deux pays, souvent qualifiés d'amitié traditionnelle invincible par la propagande officielle.

Cependant, derrière les démonstrations d'alliance, les intérêts nationaux des deux capitales peuvent différer, notamment sur la question nucléaire et le développement économique. Pyongyang semble déterminée à conserver son arsenal atomique comme garant de sa sécurité, tandis que Pékin, bien que favorable à la dénucléarisation, privilégie avant tout la stabilité aux frontières de ses intérêts.

La visite se déroule également quelques mois après les manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis, perçues par le Nord comme une menace, et alors que Séoul tente de maintenir une politique d'engagement tout en se préparant à d'éventuels scénarios de confrontation. Le président Lee Jae Myung, élu sur une plateforme plus modérée, fait face à des pressions tant intérieures qu'internationales sur la manière de traiter avec le Nord.

En définitive, ce voyage du président chinois réaffirme le rôle central de la Chine dans les affaires de la péninsule coréenne et souligne les limites des efforts américains pour isoler la Corée du Nord. Il met également en lumière l'adaptation des diplomaties régionales aux nouvelles réalités, marquées par le conflit en Ukraine et la recomposition des alliances.

La Corée du Nord, quant à elle, tire profit de cette attention internationale pour renforcer sa légitimité et continuer ses programmes militaires sous couvert d'une normalisation des relations avec son principal soutien économique et politique. Les semaines à venir révéleront si cette visite aboutit à des avancées concrètes sur les dossiers nucléaires ou si elle se limite à une démonstration de force symbolique entre deux régimes communistes aux défis communs





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