Xi Jinping et Donald Trump : des partenaires, pas des rivaux

Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump ont échangé des propos amicaux jeudi à Pékin, affirmant que leurs deux pays devaient être des partenaires, pas des rivaux, malgré leurs multiples différends. Xi Jinping a également abordé le dossier iranien, invitant la Chine à jouer un rôle plus actif pour inciter l'Iran à renoncer à ses activités dans le golfe Persique.

Le président chinois Xi Jinping s'est dit jeudi à Pékin 'heureux' de recevoir son homologue américain Donald Trump et a affirmé que leurs deux pays devaient être 'des partenaires, pas des rivaux ' malgré leurs multiples différends.

Etre des partenaires, pas des rivaux 'La coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation nuit aux deux. Nous devons être des partenaires, pas des rivaux. Nous devons nous entraider pour réussir et prospérer ensemble, traçant ainsi une nouvelle voie, celle de la bonne entente entre grandes puissances en cette nouvelle ère', a indiqué Xi Jinping à Donald Trump, ajoutant que le monde était 'à la croisée des chemins'.

De son côté, le président américain a promis jeudi à son homologue un 'avenir fabuleux' entre les États-Unis et la Chine.

'C'est un honneur d'être à vos côtés. C'est un honneur d'être votre ami, et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais', a déclaré Donald Trump.

'Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux', a-t-il renchéri. Dossier iranien 'Nous espérons convaincre (la Chine) de jouer un rôle plus actif afin d'inciter l'Iran à renoncer à ce qu'il fait et tente de faire actuellement dans le golfe Persique', avait déclaré un peu plus tôt, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le secrétaire d'État américain Marco Rubio en route vers l'Empire du Milieu.

Donald Trump a dit qu'il aurait 'une longue conversation' avec Xi Jinping sur le dossier iranien. La Chine est un partenaire stratégique et économique primordial de l'Iran, puisqu'elle est le principal pays importateur de son pétrole. Selon des experts, elle est si dépendante des échanges internationaux, qu'elle a des raisons de s'inquiéter du contrecoup sur son économie d'un conflit qui se prolongerait





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