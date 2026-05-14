Xi Jinping met en garde Trump sur le risque de conflit en matière de Taiwan

Le président Xi Jinping a mis en garde jeudi à son homologue Donald Trump sur le risque de conflit en matière de Taiwan, dès l'ouverture d'un sommet placé sous le signe de multiples tensions bilatérales et globales. Si la question de Taiwan est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester stables, a déclaré Xi Jinping. La Chine considère Taiwan comme une de ses provinces et a plaidé pour une solution pacifique, mais se réserve la possibilité de recourir à la force. La politique américaine sur Taiwan repose sur un soutien militaire robuste à l'île, sans reconnaissance à part entière ni soutien ouvert aux velléités d'indépendance.

Le président Xi Jinping a mis en garde jeudi à son homologue Donald Trump sur le risque de conflit en matière de Taiwan , dès l'ouverture d'un sommet placé sous le signe de multiples tensions bilatérales et globales.

Si la question de Taiwan est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester stables, a déclaré Xi Jinping. La Chine considère Taiwan comme une de ses provinces et a plaidé pour une solution pacifique, mais se réserve la possibilité de recourir à la force. La politique américaine sur Taiwan repose sur un soutien militaire robuste à l'île, sans reconnaissance à part entière ni soutien ouvert aux velléités d'indépendance.

Le sujet de Taiwan est l'un des sujets de crispation qui abondent à l'ouverture du sommet, qui comprend également des querelles sur les relations commerciales, la guerre avec l'Iran, l'accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, et l'intelligence artificielle. Xi Jinping a promis d'ouvrir davantage son pays aux entreprises étrangères, y compris américaines. La Maison Blanche a fait état d'une convergence de vues entre Donald Trump et Xi Jinping sur la nécessité que le détroit d'Ormuz reste ouvert.

Donald Trump a promis un 'avenir fabuleux' aux relations entre Etats-Unis et Chine





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