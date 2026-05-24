XINK's Farewell Show at Gladiolen

The music group XINK, known for their participation in the Junior Eurosongfestival in 2003, played their last show at the Gladiolen festival in Olen. The band, which started a reunion three years ago, took a final farewell to their fans.

4minDe muziekgroep XINK heeft haar allerlaatste show gespeeld op het festival Gladiolen in Olen. De band, die bekend werd door zijn deelname aan het Junior Eurosongfestival in 2003, begon 3 jaar geleden aan een reünie.

Tijdens het optreden nam de band voorgoed afscheid van zijn fans.

'We hebben er allemaal vrede mee. ', klinkt het bij de bandleden. De band gaat nooit stuk, klinkt het een laatste keer op Gladiolen. Het podium van de Keef, waar XINK gisteren speelde, zat helemaal vol met enthousiaste fans die nog één keer luidkeels wilden meezingen.

Na een reünie van 3 jaar kondigden muzikanten Jonas Meukens, Niels Meukens, Thomas Valkiers en Jasper Mulier eerder aan dat dit het laatste optreden zou zijn. Het verhaal eindigt hier, maar het voelt goed om op deze plek afscheid te nemen, vertelt zanger en gitarist Jonas. XINK (toen nog geschreven als X! NK) was oorspronkelijk actief tussen 2003 en 2009. 3 jaar geleden ontstond het idee om de instrumenten weer op te pakken, ook op Gladiolen.

Onze gitarist Thomas Valkiers is producer van de Equal Idiots-platen. Een paar jaar geleden vroeg zanger Thibault Christaensen hem hier op Gladiolen of we niet opnieuw iets met XINK zouden doen. Dat idee is dan eens gevallen in 'De Popcast' bij Stijn Van de Voorde. Voor we het wisten, zaten we mee aan tafel en hadden we 4 AB's uitverkocht.

Als je me 5 jaar geleden had gezegd dat XINK een nieuwe plaat zou maken en op al die festivals zou spelen, had ik je zot verklaard. Toch had de zanger niet gedacht dat de reünie 3 jaar later pas zou eindigen. Het is allemaal een beetje uit zijn voegen gebarsten. We hebben op kleine en grote podia gestaan, zoals Pukkelpop en Rock Werchter.

Er zijn veel dingen op de bucketlist afgevinkt. Als je me 5 jaar geleden had gezegd dat XINK een nieuwe plaat zou maken en op al die festivals zou spelen, had ik je zot verklaard. Bandleden Jonas Meukens, Niels Meukens, Jasper Mulier en Thomas Valkiers bedanken de fans nog een laatste keer. In 2003 nam de muziekgroep deel aan het Junior Eurosongfestival met het zelfgeschreven nummer 'De vriendschapsband', dat ook gisteren een hoogtepunt was in de set.

Ik denk dat we de waarde van dat nummer nooit echt beseft hebben totdat we terug op een podium stonden, zegt Jonas. Het is uitgegroeid tot het lied van een generatie van jonge en iets oudere dertigers, die ermee opgegroeid zijn. Als ik het luister, vind ik het een heerlijk nostalgisch, naïef nummer dat een jongen van 13 jaar schreef aan de keukentafel in Pulle. Stefanie, festivalganger En aan het podium van de Keef kwamen die generatiegenoten gisterenavond samen.

Stefanie stond op de eerste rij tijdens het optreden.

'Ik ben zelf van 1993, dus ik heb heel de beginperiode meegemaakt. Vroeger had ik ook alle cd's en de stripboeken. Pure nostalgie, dus fijn om de herinneringen nog een laatste keer op te halen.

', klinkt het bij Stefanie. Liefhebbers van de oude en nieuwe nummers komen samen op de eerste rij. Festivalgangers die iets later kwamen, hadden pech: de Keef zat helemaal vol. Tijdens het optreden werd luidkeels meegezongen en gedanst, inclusief moshpit en crowdsurfers. Daar stond ook de 31-jarige Wouter uit Vosselaar.

'Het is echt! De muziek gaat al mee sinds ik klein was. Het is zalig om hier nu bij te zijn. Die punk uit de Kempen is echt mijn jeugd.

', klinkt het bij Wouter. Ook superfans Daan (20) en Viktor (21) uit Oevel zongen ieder nummer mee.

'Beste show van Gladiolen, en misschien wel die we ooit hebben gezien. We stonden hier al een uur op voorhand, want we moesten hier gewoon zijn. We hebben veel gecrowdsurft. Als je een band zo graag ziet, dan moet je gewoon door de lucht zweven.

We hebben hen al een paar keer gezien en het is elke keer fantastisch. Echt een topavond. ', klinkt het bij het duo





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

XINK Gladiolen Olen Junior Eurosongfestival Reunion Farewell Show Fans Nostalgia Punk Crowdsurfers Moshpit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester City confirmé Pep Guardiola’s exit at the end of the seasonPep Guardiola, the iconic manager of Manchester City, has officially confirmed his departure at the end of the season, after winning 20 titles including the 2023 Champions League and six Premier League titles. He will be making his farewell appearance as City manager in their upcoming Sunday fixture against Aston Villa, before stepping into a role with City Football Group.

Read more »

Italian Smashes Solo to Lead Velo d'Orlis Stage, Claims 9th Giro WinSebastiano Tchenguiz from the road cycling team Uno-X Mobility stormed ahead of a 15-man breakaway group on the penultimate climb, utilizing an inside move to take the stage victory and claim the “Giro d’Italia Rosa” jersey in the process.

Read more »

Patrick Bruel Accused of Countless Rapes and Sexual Assaults in France and Belgium - He Denies the AccusationsFrench artist Patrick Bruel is facing thirty lawsuits for rapes and sexual assaults in France and Belgium. The accusations are being denied by Bruel who also received the title of 'Citizen of Honour' from the city of Liège in 2022. The group DéFi in the Province of Liège sent a letter to Liège authorities, asking for a temporary suspension of Bruel's title until the justice has done its work. The title of 'citizen of honour' sends a political message and DéFi questions the coherence between the values of Liège and the symbols chosen. The college of Liège has also suspended Bruel's honorary title.

Read more »