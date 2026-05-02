Yaroun : L'armée israélienne confirme des dommages à un site religieux lors d'une opération militaire

Des forces israéliennes ont endommagé une structure sur un site religieux dans le village libanais de Yaroun lors d'une opération contre une infrastructure terroriste. L'Oeuvre d'Orient dénonce la destruction d'un couvent et une destruction systématique des habitations. Israël dément la destruction d'un monastère.

L'armée israélienne a confirmé des dommages causés à une structure située sur un site religieux dans le village libanais de Yaroun , lors d'une opération visant à démanteler ce qu'elle qualifie d'infrastructure terroriste.

L'incident a suscité des réactions vives et des accusations de destruction délibérée de lieux de culte. Selon un communiqué publié sur X par le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée en langue arabe, les forces opérant sur le terrain ont endommagé une maison située sur un site religieux pendant les opérations de destruction de l'infrastructure terroriste. Le porte-parole a souligné qu'il n'y avait initialement aucun signe visible permettant d'identifier le bâtiment comme un lieu religieux.

Il a précisé que dès que des signes distinctifs clairs ont été observés sur un autre bâtiment du site, les forces israéliennes ont pris des mesures pour éviter d'autres dommages au site. Cette déclaration intervient après des rapports de l'agence de presse libanaise ANI, qui a fait état vendredi de destructions importantes à Yaroun, incluant un monastère, une école privée, des habitations et des commerces. L'agence a décrit des scènes de dévastation généralisée dans le village.

L'Oeuvre d'Orient, une association catholique française engagée dans le soutien aux communautés chrétiennes au Moyen-Orient, a publié un communiqué particulièrement ferme, dénonçant la destruction d'un couvent appartenant aux soeurs Salvatoriennes, un ordre religieux grec-catholique que l'association soutient financièrement et logistiquement. L'Oeuvre d'Orient a qualifié l'incident d'acte volontaire de destruction d'un lieu de culte et a dénoncé une destruction systématique des habitations du Sud-Liban, perçue comme une tentative délibérée d'empêcher le retour des populations civiles déplacées.

L'association a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et à l'impact humanitaire sur les populations locales. Elle a appelé à une enquête indépendante pour établir les responsabilités et à la protection des lieux de culte et des civils conformément au droit international. La destruction du couvent, selon l'Oeuvre d'Orient, représente une atteinte grave à la liberté religieuse et à la dignité humaine.

L'association a réaffirmé son engagement à soutenir les communautés chrétiennes du Liban et à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi aux accusations de destruction du monastère en les démentant catégoriquement. Un communiqué du ministère a affirmé que le bâtiment en question, qualifié de 'monastère' par certains, n'avait pas été détruit.

Pour étayer sa position, le ministère a publié une photographie d'une maison à deux étages, suggérant que la structure endommagée n'était pas un lieu de culte. Cette contre-allégation a alimenté la controverse et a soulevé des questions sur la nature exacte du bâtiment endommagé et les circonstances de l'incident. La divergence des récits entre les sources libanaises, l'Oeuvre d'Orient et les autorités israéliennes rend difficile l'établissement d'une vérité objective.

L'incident de Yaroun s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, qui se sont intensifiées ces dernières semaines. Les échanges de tirs et les opérations militaires le long de la frontière libano-israélienne ont entraîné des déplacements de population et des inquiétudes quant à une escalade potentielle du conflit. La situation humanitaire dans le Sud-Liban se détériore rapidement, avec un nombre croissant de personnes ayant besoin d'aide et de protection.

L'incident de Yaroun souligne la nécessité urgente d'une désescalade et d'un dialogue pour prévenir une nouvelle guerre





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