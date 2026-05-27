Yo Kitamura et Sendetsky brillent au Concours Reine Elisabeth de violoncelle

Le Concours Reine Elisabeth de violoncelle continue de révéler des talents exceptionnels. Yo Kitamura et Sendetsky ont marqué les esprits par leurs interprétations des œuvres imposées et des concertos de Prokofiev et Chostakovitch.

Le Concours Reine Elisabeth de violoncelle, l'un des plus prestigieux au monde, a vu se succéder sur scène des talents exceptionnels. Parmi eux, Yo Kitamura , un jeune violoncelliste de 22 ans déjà bien connu dans le circuit des grands concours.

Son interprétation de l'œuvre imposée de Fang Man, intitulée 'Les Ombres du Vent', a débuté en solo, avant que l'orchestre ne le rejoigne. Sa prestation, bien que nerveuse et parfois d'un ton sec, a su capter l'attention par sa précision.

Cependant, l'ensemble manquait de la fluidité nécessaire pour vraiment convaincre le public et le jury. C'est dans la Symphonie concertante de Prokofiev qu'il a retrouvé toute sa superbe. Cette pièce dense et exigeante lui a permis de démontrer sa maîtrise technique et son engagement musical. On aurait peut-être souhaité un peu plus de mystère ou de charme pour maintenir l'intensité de l'œuvre, mais Kitamura a fait preuve d'une belle assurance.

Le concours a également mis en lumière un autre talent remarquable, le violoncelliste Sendetsky, qui jouait sur un instrument italien de 1775. Sa connexion avec son violoncelle était palpable ; on sentait qu'ils ne faisaient qu'un. Son discours musical était construit et empreint de caractère. Dans l'imposé de Fang Man, il a insufflé une vitalité et une sincérité qui ont touché le public.

Mais c'est dans le premier concerto de Chostakovitch qu'il a véritablement brillé, rappelant la sincérité déjà montrée en demi-finale. Cette authenticité, qui semble faire partie de son ADN, a transformé la scène du concours en un véritable concert, faisant oublier l'enjeu compétitif. Les spectateurs ont été transportés par sa passion et son intensité. Le Concours Reine Elisabeth continue de révéler des artistes d'exception, chacun apportant sa propre sensibilité et son interprétation unique.

Les épreuves sont exigeantes, mais elles permettent aux musiciens de montrer l'étendue de leur talent. L'atmosphère est à la fois tendue et inspirante, avec un public connaisseur qui apprécie chaque nuance. Ces jeunes violoncellistes, par leur jeu, nous rappellent pourquoi la musique classique reste une forme d'art vivante et émouvante. Le concours est non seulement une compétition, mais aussi une célébration de la beauté et de la virtuosité du violoncelle





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