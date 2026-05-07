Young drivers risk legal driving behavior on social media

The increasing number of videos showing dangerous driving behavior among young drivers on social media is a concern for road safety experts. According to the Institute for Road Safety, one in eight young drivers aged 18 to 26 is exposed to such content daily. The behavior of these drivers is becoming more and more dangerous, with more and more fines being issued for offenses such as running red lights or driving on the sidewalk.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram il y a quelques jours, un automobiliste se filme en roulant à presque 100 km/h alors qu’il se trouve dans une zone normalement limitée à 50 km/h.

Mais cette vidéo est loin d’être la seule. Sur un autre extrait filmé par un autre conducteur, le compteur monte même jusqu’à plus de 250 km/h. Ce type de contenu apparaît de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Selon l’Institut pour la sécurité routière, une personne sur huit, âgée de 18 à 26 ans, y est exposée quotidiennement.

« On voit clairement que les jeunes qui sont souvent confrontés à ce genre de vidéos adoptent eux-mêmes un comportement dangereux », constate Benoît Godart, porte-parole de l’Institut VIAS. De plus en plus d’amendes « Par exemple faire des courses sur la voie publique ou franchir un feu rouge », illustre-t-il notamment.

« Et on voit aussi, pire, que ces jeunes reçoivent davantage de PV dans la vie et donc ils reçoivent davantage d’amendes pour ces comportements dangereux », ajoute le porte-parole de l’Institut VIAS. Mais que risquent ces automobilistes en diffusant leur comportement de conduite illégale ? Si l’infraction est constatée et l’auteur identifié, le parquet peut entamer des poursuites judiciaires. La procédure est la même que pour toute autre infraction routière.

Emprisonment, amende et retrait de permis « À savoir, de manière extrêmement rare et souvent quand il y a récidive et des infractions très lourdes, une peine d’emprisonnement. On peut imaginer de manière plus habituelle une peine d’amende, et évidemment un retrait du permis de conduire », détaille l’avocate. En agglomération, dépasser la vitesse autorisée de plus de 30 km/h peut mener à une amende de 100 à 5.000 euros.

Concernant l’automobiliste de la vidéo, ni le parquet ni la police de Liège n’ont souhaité réagir quant à la possibilité de poursuite





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Road Safety Young Drivers Social Media Driving Behavior Fines

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Des millions de courriers bloqués, des colis perdus… combien la grève a-t-elle coûté à Bpost ?Après plusieurs semaines de grève en Wallonie et à Bruxelles, Bpost estime l’impact du mouvement social à environ 15 millions d’euros sur ses résultats financiers. Malgré des millions de lettres et de colis retardés, le groupe postal affirme maintenir ses prévisions pour l’année et poursuit sa transformation logistique.

Read more »

Verschillende artiesten annuleren concerten in VS, wat is de 'blue dot fever'?Het lijkt erop dat in de VS verschillende artiesten hun concerten annuleren als gevolg van een nieuw fenomeen dat vooral op sociale media omschreven wordt als 'blue dot fever', vertaald 'blauwe bolletjes-koorts'. De blauwe bolletjes verwijzen dan naar de zitjes die op Ticketmaster beschikbaar blijven.

Read more »

Nouveau front judiciaire pour le RN : le parquet européen enquête sur le média training de Jordan Bardella à la présidentielle de 2022Ces investigations du procureur européen font suite à un article du Canard enchaîné, suivi d'une plainte contre X début...

Read more »

À Enghien, les potagers communaux font pousser fruits, légumes et lien social' Je viens deux ou trois fois par jour. Ça fait du bien d’être dehors une heure, de bouger et de faire quelque chose...

Read more »

Ontploffing bij kantoor D66 in Den Haag, er zijn geen gewondenEr is een explosief afgegaan bij het partijkantoor van de links-liberale partij D66 in Den Haag, in Nederland. Dat bevestigt de politie aan Nederlandse media. Er vielen geen gevonden. De politie heeft een verdachte gearresteerd.

Read more »