Le tribunal a nommé des praticiens de la liquidation pour gérer la reprise de Your Nature. La réouverture des débats est prévue en décembre pour examiner les options financières.

Le tribunal compétent a officiellement désigné des praticiens de la liquidation judiciaire chargés d'identifier de potentiels candidats repreneurs pour l'éco-resort Your Nature. Cette mission implique également l'examen rigoureux des offres financières reçues et l'organisation du transfert effectif des activités commerciales et immobilières du site. Une décision clé qui marque une étape décisive dans le processus de sortie de crise de l'entreprise.

Processus de liquidation et honoraires

Ces praticiens de la liquidation ont pour mandate spécifique de structurer la reprise de l'entreprise. Leur rôle consiste à évaluer la viabilité des propositions de rachat et à sécuriser la continuité de l'exploitation pour les employés et les partenaires commerciaux. La transparence financière est également une priorité dans cette phase de transition complexe.

Also read Anders remplace Vooruit : Frédéric De Gucht refuse un chèque en blanc

Il est important de noter que les honoraires de ces professionnels seront strictement à la charge de la société en liquidation. Cela signifie que les coûts liés à cette procédure de redressement complexifieront encore la situation financière de l'entité, qui doit déjà faire face à des défis économiques majeurs dans le secteur du tourisme et des loisirs.

Trois scénarios juridiques examinés

Trois options principales étaient soumises à l'appréciation du tribunal lors des dernières audiences. La première option consistait en une faillite pure et simple, entraînant la cessation immédiate des activités et la vente des actifs. La deuxième option, retenue, était un transfert sous autorité judiciaire, permettant une reprise structurée. La troisième option envisagée était une nouvelle procédure de réorganisation judiciaire, cette fois-ci par accord collectif.

Advertisement

La défense de la maison mère de Your Nature, l'entité holding à l'origine de la crise, espérait vivement l'adoption de cette troisième voie. Elle arguait en faveur d'un sauvetage par accord collectif, estimant que cela offrait les meilleures chances de pérennisation de l'activité sans liquider l'entreprise. Cette position visait à préserver l'emploi et la marque sur le long terme.

Positions des parties prenantes et investisseurs

La direction de Your Nature avait notamment évoqué la présence de deux investisseurs européens intéressés par une reprise du fonds de commerce. Elle a également mentionné la volonté explicite de Center Parcs d'assurer la gestion future du domaine. Cette perspective a joué un rôle important dans les négociations, bien que le tribunal n'ait pas validé cette option spécifique comme unique voie de sortie.

Dans le même temps, les propriétaires des lodges de l'éco-resort ont plaidé en faveur d'une solution différente. Ils ont insisté pour un transfert sous autorité judiciaire avec la désignation d'un professionnel indépendant. Leur demande principale visait une mise à l'écart totale des actionnaires actuels, jugés responsables de la dérive financière, pour protéger leurs investissements immobiliers personnels.

Prochaines étapes et calendrier juridique

La suite du processus judiciaire est maintenant fixée à une date précise. Une réouverture des débats aura lieu en décembre afin d'examiner les moyens dont dispose la société pour prendre en charge les frais liés à cette procédure. Cette audition sera cruciale pour évaluer la capacité réelle de l'entité à financer la liquidation et la transition vers un nouveau propriétaire.

Advertisement

Les praticiens de la liquidation disposent donc d'un laps de temps limité pour finaliser leurs recommandations avant cette échéance de décembre. Leur rapport influencera directement les décisions finales du tribunal concernant l'avenir du domaine et le sort des milliers de propriétaires de lodges impliqués dans cette affaire complexe.