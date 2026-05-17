YouTube-ster ISAE ձերettet: politie bestuurlijk arresteert 7 personen na rellen in restaurant Antwerpen

ISAE organiseerde zaterdagavond in Antwerpen een actie om geld inzamelen voor een kankerpatiënt in een restaurant in de Pothoekstraat. Toen enkele honderden jongeren er aankwamen, ontstonden er rellen met geweld tegen de politie. Uiteindelijk heeft de politie 7 personen bestuurlijk gearresteerd

Enkele honderden jongeren kwamen af, waarna er rellen ontstonden. Relschoppers gooiden met eieren, steps, stenen en vuurwerk naar gebouwen en de politie. Uiteindelijk heeft de politie 7 personen bestuurlijk gearresteerd en er vielen geen gewonden. ISAE probeerde tot bedaren te brengen.

Jammer dat het vandaag zo is gegaan. Later gaan jullie beseffen dat het echt schandalig is dat ik een restaurant run voor een jongen met kanker en jullie het verpesten. Yasser Ghermaoui (28), beter bekend als ISAE, begon in 2020 met het maken van video's, vlogs en livestreams op YouTube, waarin hij zijn dagelijkse leven toont. De Marokkaans-Nederlandse vlogger heeft vooral een jonge fanbase in Nederland en Vlaanderen





