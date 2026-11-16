Yvon Biefnot : Hommage au pionnier wallon de Colfontaine

Retour sur le parcours de Yvon Biefnot, ancien président du Parlement wallon et bourgmestre de Colfontaine. Un engagement pour les symboles de la Wallonie.

Yvon Biefnot, figure emblématique de la vie politique belge et wallonne, laisse un héritage marqué par vingt ans de gestion communale et un rôle central dans la consolidation des institutions régionales. Son décès intervient au moment où les hommages affluent, soulignant son engagement sans faille pour le Parti socialiste et la région dont il a façonné l'identité symbolique et politique.

Une trajectoire parlementaire wallonne pionnière

L'itinéraire politique de Yvon Biefnot s'est tracé dès son élection comme député en 1978, une date charnière qui l'a vu accompagner les mutations institutionnelles majeures du pays. Il a joué un rôle déterminant dans la mise en place progressive des institutions wallonnes, consolidant ainsi la décentralisation belge. En 1995, il devient l'un des premiers députés élus directement au Parlement wallon, validant par le suffrage universel sa légitimité à diriger la région.

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Ce mandat populaire lui a permis d'accéder à la présidence de l'assemblée régionale entre 1997 et 1999. À ce poste clé, Yvon Biefnot a orienté ses efforts vers la reconnaissance officielle des symboles de la Wallonie. Il a initié la création d'une commission spéciale en 1998, chargée spécifiquement de définir les emblèmes nationaux régionaux, incluant le drapeau, l'hymne et la fête de la Wallonie.

Construction symbolique et implantation namuroise

Outre son travail législatif sur les symboles, Yvon Biefnot a été instrumental dans l'ancrage géographique de l'administration wallonne. Il a contribué activement à l'installation du Parlement wallon dans les bâtiments historiques de Saint-Gilles, situés à Namur. Cette décision a ancré le pouvoir législatif régional au cœur du territoire wallon, renforçant l'identité administrative de la province de Namur.

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Son action au sein du Parlement wallon s'est distinguée par une volonté de professionnalisation et de visibilité de la région. En travaillant à la définition des emblèmes, il a cherché à offrir à la Wallonie une cohérence visuelle et festive forte, essentiels pour la promotion et l'unification de son territoire auprès de ses habitants et de l'extérieur.

Déclinaison communale et hommage posthume

Face à l'ampleur de ses responsabilités régionales, Yvon Biefnot a pris la décision stratégique, en juin 1999, de ne pas solliciter un nouveau mandat parlementaire. Ce choix visait à lui permettre de se consacrer entièrement à sa commune de résidence, Colfontaine. Il a ainsi dirigé la commune pendant vingt longues années, de 1983 à 2003, consolidant sa réputation de serviteur public dévoué.

L'hommage rendu par Mathieu Messin vient couronner cette double carrière régionale et communale. Dans ses propos, il a salué Yvon Biefnot comme un homme de convictions, profondément attaché aux valeurs socialistes qui ont guidé toute son action publique. Mathieu Messin a mis en lumière le fait que l'ancien homme politique a consacré plusieurs décennies de sa vie au service effectif de la population, tant au niveau local qu'au niveau régional.