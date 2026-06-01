Zelensky accuse la Russie d'utiliser des enfants soldats en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme détenir des preuves de l'utilisation d'enfants soldats par la Russie, une pratique qualifiée de crime de guerre. Il appelle à des sanctions accrues tout en restant ouvert aux négociations de paix.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé détenir des preuves selon lesquelles la Russie enlève des enfants ukrainiens et les utilise comme enfants soldats sur le champ de bataille.

Dans une interview diffusée sur la chaîne américaine CBS, il a déclaré que des jeunes garçons sont endoctrinés pour haïr leur patrie et leurs compatriotes, puis envoyés au combat pour tuer des Ukrainiens. La Cour pénale internationale a déjà émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en 2023 pour la déportation illégale d'enfants, un crime pouvant équivaloir à des crimes de guerre.

Moscou justifie ces déplacements par des actions humanitaires pour protéger les orphelins de la guerre, mais les accusations d'utilisation d'enfants soldats sont plus récentes. L'ONU a recensé seulement deux cas confirmés d'enfants soldats, sans préciser leur nationalité. Selon Zelensky, plus de 20 000 enfants auraient été enlevés depuis le début du conflit, avec 2 200 rapatriés, mais le nombre de ceux envoyés au combat reste inconnu.

Cette pratique, interdite par le droit international humanitaire, illustrerait une politique de russification visant à effacer l'identité ukrainienne. Malgré ces accusations, Zelensky se dit toujours ouvert à des pourparlers de paix bilatéraux avec la Russie et appelle à de nouvelles sanctions internationales pour accentuer la pression sur le Kremlin.

Parallèlement, d'autres actualités concernant la guerre en Ukraine ont été rapportées, notamment une attaque massive russe avec des centaines de drones et missiles sur Kiev, ayant fait cinq morts, ainsi que la chute d'un drone russe en Roumanie, pays membre de l'OTAN, entraînant la fermeture du consulat russe à Constanța. Ces événements soulignent une escalade des tensions régionales





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