Zelensky accuse le Bélarus de déployer des antennes pour guider les drones russes en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé le Bélarus d'avoir installé un système de relais par antennes dans deux régions frontalières pour amplifier le signal des drones russes ciblant des infrastructures civiles. Il a directement mis en cause le président Loukachenko et exigé le retrait immédiat de cet équipement.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu une conférence de presse à Kiev en présence de son homologue hondurien, Nasry. Lors de cette intervention, il a fait des déclarations alarmantes concernant le Bélarus et son rôle présumé dans le soutien à l'armée russe.

Selon ses affirmations, un système de relais utilisant des antennes de communication aurait été déployé dans deux régions bélarusses frontalières de l'Ukraine. Ces antennes serviraient à amplifier le signal que l'armée russe emploie pour guider ses drones sur le territoire ukrainien, permettant ainsi de cibler des infrastructures civiles. Zelensky a lancé un avertissement direct au président bélarisse Alexandre Loukachenko, lui demandant de neutraliser et retirer immédiatement cet équipement. Il a estimé qu'une semaine devrait suffire pour éliminer cette menace.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l'Ukraine et le Bélarus. Depuis plusieurs semaines, les autorités ukrainiennes expriment leur crainte que Moscou n'utilise le territoire bélarussse pour lancer une nouvelle offensive depuis le nord, potentiellement en direction de Kiev. Le Bélarus avait déjà permis aux forces russes d'utiliser son sol pour lancer l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

L'accusation formulée par Zelensky représente l'un des avertissements les plus directs adressés à Minsk depuis le début du conflit, selon le journal local The Kyiv Independent. Cette mise en garde souligne la préoccupation de Kyiv face à la possibilité d'une escalade militaire depuis le nord, tandis que le front reste principalement actif dans l'est et le sud du pays. Le président ukrainien a donc appelé le Bélarus à cesser tout soutien technique aux opérations russes.

Il a insisté sur le fait que la présence de ces antennes relais, si elle est avérée, constituerait une participation indirecte mais décisive aux hostilités. Cette affirmation renforce les soupçons de l'Ukraine quant à une coordination étroite entre Moscou et Minsk, malgré les dénials répétés du président Loukachenko concernant tout engagement dans la guerre. Zelensky a exigé que le Bélarus éteigne et retire le matériel en question, laissant entendre que l'inaction serait interprétée comme un choix de camp.

Cette prise de position ferme s'inscrit dans la stratégie diplomatique de Kyiv visant à isoler la Russie et à mettre en lumière les soutiens extérieurs à son agression. La situation reste tendue à la frontière nord de l'Ukraine, où les services de renseignement surveillent toute activité suspecte en provenance du Bélarus





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