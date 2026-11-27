Stefan Rummens valide la légitimité de la comparaison de Zelensky entre Poutine et Hitler pour décrire le régime fasciste, tout en soulignant les limites historiques de cette analogie.

Le philosophe politique Stefan Rummens, affilié à la KU Leuven, a affirmé que la comparaison entre le président russe Vladimir Poutine et Adolf Hitler, bien qu'imparfaite, demeure légitime et argumentée. Cette position intervient après les propos tenus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une interview avec la BBC, où il qualifiait la relation entre Donald Trump et Poutine d'inacceptable.

Légitimité philosophique et régime actuel

Stefan Rummens reconnaît qu'il existe des fondements solides pour qualifier le gouvernement de Poutine de fascisme contemporain, soulignant que cette classification n'est pas dénuée de sens dans l'analyse politique actuelle. Il note que de nombreux arguments convergent pour étayer cette vision des événements géopolitiques en cours et de leur dynamique interne.

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L'expert précise que la comparaison n'est pas totalement exacte au sens strict, car le régime nazi représente un événement historique unique et un point de chute moral absolu dans l'histoire humaine. Utiliser cette analogie risque de minimiser l'ampleur de la nuit morale que le nazisme a constituée, rendant toute equivalence directe difficile à soutenir pleinement sans nuance.

Méthodes de légitimation par la violence

Les parallèles entre le régime de Poutine et celui du nazisme s'articulent autour de l'usage systématique de la violence contre l'Ukraine, d'autres États, ainsi que contre la propre population russe et l'opposition interne. Cet usage de la force brute constitue un élément central dans la comparaison effectuée par l'analyste universitaire.

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La manière dont cette violence est légitimée constitue un autre point de convergence majeur entre les deux régimes totalitaires mentionnés. Les régimes de ce type s'appuient sur une interprétation particulière de l'histoire pour justifier leurs actions et s'inscrivent dans une lutte historique perçue comme existentielle pour la survie du groupe ou de l'idéologie dominante.

Pour le nazisme, cette justification reposait sur une lutte des races, alors que pour Poutine, l'obsession centrale est la grandeur de la pensée russe depuis le déclenchement de l'invasion en Ukraine. Le dirigeant russe insiste fréquemment sur le fait que la culture russe est menacée par une culture occidentale qu'il décrit comme décadente, créant un récit de défense culturelle.

Le piège de la reductio ad Hitlerum

Volodymyr Zelensky n'est pas le premier dirigeant ou politicien à utiliser cette comparaison historique pour illustrer la gravité des menaces actuelles. D'autres figures politiques, comme le leader de Vooruit Conner Rousseau qui a comparé Donald Trump à Hitler, ou la députée N-VA Darya Safai liant Poutine au leader iranien Khamenei, ont également eu recours à ce type de référence rhétorique forte.

Cette référence conduit souvent à la fin prématurée d'un débat, un phénomène connu sous le nom de reductio ad Hitlerum. Ce terme, formulé dans le contexte des discussions en ligne, désigne l'utilisation de cette comparaison pour stopper net toute opposition, souvent dans des débats triviaux mais qui peuvent s'enflammer.

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Si la comparaison avec l'Iran ou la Syrie permet de pointer du doigt des régimes violents, chaque analogie historique comporte ses propres limites intrinsèques. Stefan Rummens conclut qu'il faut rester prudent dans l'usage de ces références tout en admettant la pertinence partielle de l'analyse pour comprendre la nature du pouvoir russe actuel.