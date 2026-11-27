Volodymyr Zelensky reproche aux États-Unis leur manque de pression sur la Russie et le ralentissement des livraisons de systèmes Patriot, estimant que cette neutralité coûte des vies.

Volodymyr Zelensky exprime ouvertement sa frustration envers la politique américaine actuelle concernant la guerre en Ukraine. Lors d'un entretien accordé à la chaîne britannique BBC le jeudi 21 août 2025, le président ukrainien a déclaré que les États-Unis n'exercent pas suffisamment de pression sur la Russie lors des pourparlers de paix.

Une critique directe de la politique de Washington

Volodymyr Zelensky estime que Washington doit assumer pleinement sa réputation de puissance mondiale en adoptant une position plus ferme. Il a affirmé que son pays a besoin d'alliés prêts à aider et capables de mettre la Russie sous pression effective. Pour lui, essayer d'être neutre face à l'agresseur revient à soutenir à la fois les victimes et l'agresseur, une situation qu'il juge profondément injuste.

Also read Thanksgiving : la fête de famille XXL des Etats-Unis

Le chef d'État ukrainien a également jugé " étrange " que le président américain Donald Trump ait qualifié son homologue russe Volodimir Poutine d'ami. Zelensky a martelé que Poutine est un agresseur et un meurtrier qui ne peut en aucun cas être considéré comme un ami, comparant cette alliance imaginaire à une amitié avec Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale.

Le problème critique des systèmes antiaériens

Volodymyr Zelensky a réitéré l'existence d'une grave pénurie de missiles antibalistiques en Ukraine. Selon lui, cette situation découle directement du ralentissement des livraisons de systèmes antiaériens Patriot par les États-Unis. Il a déploré que les Américains se soient concentrés de manière excessive sur le Moyen-Orient depuis le début du conflit en Iran fin février 2025.

Advertisement

Cette pénurie coûte des vies humaines, a souligné Zelensky, alors que la Russie mène presque quotidiennement des frappes balistiques visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le président ukrainien considère cette distraction stratégique comme une erreur majeure ayant des conséquences directes sur la sécurité de son pays.

Un contexte géopolitique complexe

Cette déclaration intervient dans un contexte où les relations entre les alliés occidentaux sont tendues. Volodymyr Zelensky a effectué des visites à Washington, notamment une réunion dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche le 18 août 2025 avec Donald Trump. Malgré ces rencontres, le fossé semble grandir concernant les priorités stratégiques américaines.

La position de Volodymyr Zelensky met en lumière les divergences entre l'Europe et les États-Unis sur la gestion de la crise ukrainienne. Alors que Kiev exige une réponse militaire plus vigoureuse, Washington semble privilégier une approche diplomatique plus mesurée, ce qui frustre ouvertement son partenaire ukrainien.