Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a menacé frontalement un allié de la Russie d'intervenir sur son territoire, affirmant que s'il ne le fait pas, les forces ukrainiennes le feront. La Belgique a également été touchée par des orages violents qui ont causé des dégâts importants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a menacé frontalement un allié de la Russie d'intervenir sur son territoire, affirmant que s'il ne le fait pas, les forces ukrainiennes le feront.

Cette déclaration fait suite à la récente attaque de drones ukrainiens contre Moscou, qui a été qualifiée de la plus importante depuis deux ans. En Belgique, les orages violents ont causé des dégâts importants, notamment la destruction d'un moulin datant de 1512 et récemment rénové. La Belgique a également importé davantage de gaz russe qu'avant la guerre en Ukraine, ce qui est attendu d'ici six mois.

Le président ukrainien est attendu au Palais royal de Bruxelles pour un déjeuner avec le roi Philippe, où ils discuteront de plusieurs dossiers importants, notamment la question de l'adhésion à l'Union européenne. Enfin, des soldats ukrainiens ont remonté le moral de leurs camarades en organisant des activités de divertissement, affirmant préférer rire avec eux plutôt que de les enterrer





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