Zelensky propose une rencontre à Poutine, Trump salue l'initiative, et escalation des attaques en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé une lettre ouverte à Vladimir Poutine, exigeant une rencontre directe et un cessez-le-feu complet pendant les pourparlers de paix. La Russie répond par une fin de non-recevoir, rappelant qu'un accord solide doit précéder toute réunion. Parallèlement, le président américain Donald Trump se félicite de la discussion entre les deux dirigeants et affirme que son Administration y a contribué. Sur le front, les attaques russes se poursuivent, causant des morts civils à Pavlohrad et Kherson, tandis que l'OTAN renforce sa surveillance aérienne dans les pays baltes. En Roumanie, un drone naval a explosé dans le port de Constanța sans faire de victimes, soulignant les risques de prolifération des engins de guerre.

Le président ukrainien Zelensky a appelé dans une lettre ouverte le président russe Poutine à une rencontre personnelle et à un cessez-le-feu complet pendant les pourparlers de paix, mais Poutine ne voit pas pour l'instant une telle réunion.

Trump se déclare "heureux" que les deux dirigeants aient évoqué une rencontre et pense que les États-Unis y ont joué un rôle. Le président ukrainien Zelensky affirme que Poutine a donné une réponse faible à sa lettre. Il déclare que la Russie ne veut clairement pas mettre fin à la guerre, et que beaucoup de gens dans le monde seront déçus par la réponse du président russe.

Le président russe Vladimir Poutine ne souhaite pas pour l'instant rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Poutine, un accord de paix solide est d'abord nécessaire et une rencontre ne serait actuellement qu'à l'avantage de l'Ukraine. Le président Zelensky avait écrit hier une lettre ouverte dans laquelle il appelait Poutine à un entretien direct, mais cette demande reste lettre morte pour le président russe.

Pourtant, le président américain Trump a également réagi avec enthousiasme à la perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky. Des avions de combat de l'OTAN ont intercepté mardi des appareils militaires russes au-dessus de la région balte. Des pilotes de l'armée de l'air suédoise et française sont parvenus à intercepter deux avions de combat, deux avions de reconnaissance et un avion de transport. L'alliance militaire l'a annoncé.

L'OTAN surveille l'espace aérien de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie, qui ne disposent pas d'avions de combat. Pour les patrouilles, les armées de l'air de différents États membres de l'OTAN se relaient. Dans le port roumain de Constanța sur la mer Noire, un drone naval a explosé ce matin. Selon le ministère roumain de la Défense, le drone a explosé vers 10h30 heure locale de lui-même.

Les services de sécurité ont pu réagir rapidement et ont évacué la zone de manière préventive avant l'explosion. Aucune victime n'est actuellement signalée. Le drone ne fait pas partie de l'équipement militaire roumain et est du type utilisé dans la guerre en Ukraine, selon le ministère. Selon la chaîne roumaine Digi24, trois drones navals supplémentaires ont été repérés le long de la côte roumaine après l'explosion dans le port de Constanța.

Actuellement, deux hélicoptères recherchent d'éventuels autres drones près du port et du littoral. À Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, des attaques de drones et d'artillerie russes ont tué une femme dans la ville de Pavlohrad. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Ganja. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé au total deux missiles et 216 drones de longue portée.

L'armée affirme également avoir abattu 198 drones. À Kherson, une ville du sud de l'Ukraine, un homme est décédé hier soir tard lors d'une attaque par un drone russe. Selon Yaroslav Sjanko, le chef de l'administration militaire de la ville, la victime de 75 ans a succombé aux blessures subies lors de l'attaque. Le président américain Trump est enthousiaste quant aux déclarations faites hier par le président russe Poutine et le président ukrainien Zelensky.

Répondant aux questions des journalistes à ce sujet, Trump a déclaré qu'il était "heureux qu'ils parlent de se rencontrer".

"Je pense que nous y avons beaucoup contribué. (... ) Je pense que ce serait génial s'ils se rencontrent et qu'ils règlent cela.

" "Ils devront tous deux faire des compromis, j'ai suggéré ces compromis. Nous y sommes beaucoup impliqués, donc nous aimerions le voir. Ce sont deux bonnes personnes, deux pays incroyablement magnifiques, mais ils doivent arrêter.

" Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut rencontrer le président russe Vladimir Poutine, il peut se rendre à Moscou à tout moment. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, peu après que Zelensky a proposé à Poutine dans une lettre ouverte de négocier directement.

"Le président Poutine a dit que si Zelensky veut parler, il peut venir à Moscou pour le faire", a déclaré Peskov. Zelensky a proposé à Poutine "un cessez-le-feu complet" pendant les négociations de paix. Il a appelé la Russie à convenir d'une date pour s'asseoir ensemble à la table des négociations. Selon Peskov, Poutine prendra connaissance de la lettre plus tard.

Le Kremlin a confirmé avoir vu la lettre ouverte du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Le président Poutine sera informé plus tard", a-t-on déclaré. "Près de la moitié de tes 26 ans au pouvoir en Russie, tu les as passés à faire la guerre contre l'Ukraine", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans sa lettre ouverte à Poutine. Selon Zelensky, il est de plus en plus clair que les Russes subissent les conséquences négatives de la guerre et s'y opposent. "Ils n'aiment pas nos drones et missiles





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