Zelensky rend hommage aux liquidateurs de Tchernobyl et dénonce le 'terrorisme nucléaire' russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité le site de Tchernobyl pour commémorer la catastrophe nucléaire de 1986 et a accusé la Russie de menacer la sécurité nucléaire en Ukraine, appelant à une action internationale ferme.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu hommage aux 'liquidateurs' de Tchernobyl , ces courageux individus qui ont risqué leur vie pour contenir les conséquences de la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire, survenue le 26 avril 1986.

Sa visite, effectuée près du réacteur accidenté, s'inscrit dans un contexte de tensions accrues concernant la sécurité nucléaire en Ukraine, exacerbées par l'invasion russe. Zelensky a fermement dénoncé les actions de la Russie, les qualifiant de tentative de mener le monde au bord d'une nouvelle catastrophe provoquée par l'homme, et a appelé la communauté internationale à agir avec fermeté pour mettre fin à ce qu'il considère comme un 'terrorisme nucléaire'.

Il a souligné la nécessité de contraindre la Russie à cesser ses attaques irresponsables, insistant sur le fait que le monde ne doit pas permettre à cette menace de se poursuivre. La catastrophe de Tchernobyl a eu des conséquences dévastatrices et durables. Des milliers de personnes ont perdu la vie, des centaines de milliers de 'liquidateurs' ont été exposés à des niveaux dangereux de radiations, et des millions de civils ont été contraints de quitter leurs foyers.

L'accident a également déclenché une vague de protestations et de mouvements antinucléaires à travers l'Europe. Aujourd'hui, la zone autour de Tchernobyl témoigne d'un paysage de désolation, avec des villes fantômes, des bâtiments en ruine envahis par la végétation, et des terres agricoles et des forêts abandonnées. La situation sur le site même reste précaire, notamment en raison des combats en cours.

Un incident récent, en février 2025, a vu un drone russe percuter et endommager la nouvelle coque de protection installée en 2016, soulignant la vulnérabilité continue de l'installation. La réparation de cette enceinte de confinement est une priorité, mais elle est rendue complexe par le conflit. Les préoccupations concernant la sécurité nucléaire en Ukraine ne se limitent pas à Tchernobyl.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est actuellement occupée par les troupes russes et ses six réacteurs sont à l'arrêt. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de cibler cette centrale, ce qui suscite des craintes quant à un potentiel accident nucléaire. Volodymyr Zelensky a appelé à un renforcement des sanctions occidentales contre la Russie, en incluant son industrie nucléaire, et a mis en garde contre l'irresponsabilité et l'insensibilité du gouvernement russe.

Il a souligné que toute interaction avec la Russie doit tenir compte de cette réalité et que des mesures de confinement sont nécessaires pour assurer la sécurité de tous. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a également exprimé son inquiétude et a appelé à la réparation rapide de l'enceinte de confinement de Tchernobyl, avertissant qu'un effondrement incontrôlé du sarcophage pourrait entraîner une nouvelle libération de radioactivité.

Des organisations comme Greenpeace ont également souligné le risque accru et ont dénoncé un manque de respect pour la vie humaine comparable à celui qui a caractérisé la réponse soviétique à la catastrophe initiale. La présidente moldave Maia Sandu, présente aux côtés de Zelensky, a fait écho à cette critique, soulignant le mépris pour la vie humaine manifesté dans les frappes russes contre les villes ukrainiennes et les installations nucléaires occupées.

Rosatom, l'agence nucléaire russe, a quant à elle appelé à tirer les leçons de la catastrophe de Tchernobyl pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise





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