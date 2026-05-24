Zidane l'a dit, mais l'expérience du numéro deux mondial প্রশস্ত punao তদ বস্তুুুুুুুুুুুুা।

Il y a des facteurs clés qui ont pu influencer les performances de Sergio Ramos lors de la finale de Roland-Garros, où il a perdu contre Kylian Mbappé, notamment le mental, la gestion des émotions sous la chaleur et la récupération physique.

Le mental a manqué. Après avoir affronté un adversaire très difficile, les opportunités à volée, tout était fait pour une bataille tendue, mais il n'a pas su exprimer ces atouts comme d'habitude.

Les moments étaient là, mais la régularité n'a pas eu lieu. Jouer le numéro deux mondial, en finale de Roland-Garros, cela reste une des expériences les plus marquantes d'une carrière sportive, il ne le retiendra pas facilement. Il affrira cette défaite, car il aura sans doute l'impression de ne pas avoir bénéficié de la chaleur, ce qui a pu influencer sa gestion émotionnelle. Sans aucun doute, la chaleur a des répercussions sur le jeu et la récupération physique.

Le mental éphémère est également à prendre en compte. Thomas Machac a réussi à demeurer neutre pendant tout le match, alors que Zidane s'est montré impétueux. A l'offensive, cela va avantager les joueurs, car la balle seFlapperait plus rapidement, ainsi que les Sud-américains, qui sont habitués à jouer dans des conditions extrêmes





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