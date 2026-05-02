Zidani : L'humour engagé entre racines, féminisme et cabarets d'antan

L'humoriste belge Zidani évoque ses spectacles actuels, 'Mamie Georgette', 'Retour en Algérie' et 'Marie-Jeanne', et explique comment son travail est un reflet de la société et un engagement pour les droits des femmes et la mémoire collective.

Zidani , une figure emblématique de l'humour belge, était l'invitée de RTL Info 13h pour discuter de son actualité scénique particulièrement riche et variée. Son travail, profondément ancré dans la société, explore des thèmes allant du cabaret bruxellois du début du XXe siècle à la redécouverte de soi par les seniors suite à la pandémie de Covid-19, en passant par une exploration personnelle de ses racines algérie nnes.

L'humoriste ne se contente pas de faire rire ; elle utilise le rire comme un outil pour déconstruire, questionner et engager le public. Son œuvre est caractérisée par une intelligence et une sensibilité qui transcendent le simple divertissement, offrant une réflexion sur le monde qui nous entoure. Zidani considère que l'humour n'est jamais gratuit, mais qu'il doit toujours avoir un sens, une portée, une résonance avec la réalité.

Actuellement, Zidani présente 'Mamie Georgette', un spectacle qui sera joué le 5 mai au Wolubilis. Ce spectacle est décrit comme un mélange inattendu entre Georgette Plana et Mylène Farmer, incarnant une veuve de 80 ans qui découvre la liberté et embrasse le féminisme avec enthousiasme. Zidani décrit son personnage comme une femme rayonnante de joie, qui profite pleinement de la vie et qui aborde la technologie sans appréhension.

'Mamie Georgette' n'est pas seulement un spectacle divertissant ; il est également un acte de solidarité, les bénéfices étant reversés au Rotary Club pour soutenir diverses associations caritatives. Pour Zidani, l'engagement social et politique est indissociable du rôle d'un humoriste. Elle affirme que l'humoriste est avant tout un observateur et un témoin de son époque, et qu'il a le devoir de refléter la société dans laquelle il vit.

Elle perçoit son travail comme un échange constant, un mouvement de 'vases communicants' entre ses créations et le monde réel. Son spectacle 'Retour en Algérie', créé il y a seize ans, est de nouveau à l'affiche au centre culturel d'Auderghem. Ce spectacle poignant relate son premier voyage en Algérie, le pays de son père, qu'elle a entrepris à l'âge de 40 ans. L'histoire se déroule principalement dans une salle d'attente d'aéroport, un lieu chargé de symbolisme dans son parcours personnel.

Elle évoque avec émotion son enfance et le souvenir de son père partant pour l'Algérie depuis l'aéroport de Zaventem, un moment de tristesse profonde pour la jeune Zidani. Le retour à Zaventem, des années plus tard, avant même le départ, avec la neige qui la retient, renforce cette symbolique du voyage, de l'identité et du départ.

À partir du 18 août, Zidani investira le théâtre Le Public avec 'Marie-Jeanne', un spectacle qui plonge dans l'univers des cabarets bruxellois du début du XXe siècle. Elle y rend hommage aux chanteuses réalistes de cette époque, des femmes qui ont su capturer l'esprit de leur temps à travers leurs chansons. Zidani souligne que ces voix oubliées sont un témoignage précieux des injustices et des inégalités auxquelles ces femmes ont été confrontées.

Elle confie que ce sujet l'a profondément touchée et qu'elle a voulu leur redonner une voix. Le défi qu'elle s'est fixé est de rendre ce matériau historique pertinent et accessible au public contemporain, de faire résonner le passé avec le présent. Elle souhaite que le public puisse entendre ces histoires comme si elles se déroulaient aujourd'hui, soulignant ainsi la persistance de certaines problématiques sociales.

Zidani, à travers ses spectacles, ne se contente pas de divertir ; elle invite à la réflexion, à l'empathie et à l'engagement. Elle est une artiste engagée qui utilise son talent pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, pour dénoncer les injustices et pour célébrer la joie de vivre





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