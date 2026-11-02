Zizou Bergs éliminé à Paris : la Belgique sans joueur en simple

Défaite cuisante pour Zizou Bergs face à Ignacio Buse au Masters 1000 de Paris. La Belgique se retrouve sans représentant masculin en simple suite à ce résultat et au forfait d'Alexander Blockx.

Zizou Bergs a connu une désillusion majeure au sein du tournoi Masters 1000 de Paris. Le joueur belge s'est incliné lors de son premier match, mettant ainsi fin à sa participation dans la compétition masculine.

Une défaite rapide face à Ignacio Buse

Le Limbourgeois de 27 ans, classé 40e mondial à l'ATP, n'a pas pu résister à la dynamique du Péruvien Ignacio Buse. La rencontre, d'une durée de 1h19, s'est soldée par un score sans appel de 6-2, 6-4. Bergs a semblé perdre le contrôle émotionnel et technique dès les premières minutes.

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Signes de colère et opportunités manquées

Le second de la sélection belge a concédé cinq jeux consécutifs peu après avoir remporté son premier point. Bien qu'il ait tenté une remontée dans le deuxième set en créant quatre balles de break, il n'a su concrétiser aucune occasion. La frustration s'est alors manifestée visiblement de l'autre côté du filet.

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La Belgique totalement absente du simple messieurs

La défaite de Bergs, couplée au forfait annoncé lundi d'Alexander Blockx (ATP 28), prive la Belgique de tout représentant en simple. Le tableau du dernier tournoi de la saison à La Défense ne compte plus aucun joueur national masculin engagé dans cette épreuve spécifique.

Présence maintenue en double avec Sander Arends

Malgré cet échec, Zizou Bergs reste présent sur le site parisien pour la compétition de double. Associé au Néerlandais Sander Arends (ATP D-37) en tant qu'alternate, le duo affrontera au premier tour les Autrichiens Neil Oberleitner et Lucas Miedler. Cette saison de Bergs se poursuivra par la suite avec l'ATP 250 de Stockholm du 8 au 14 novembre.