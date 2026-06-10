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Zizou Bergs éliminé au premier tour du tournoi de tennis de Rosmalen

Sport News

Zizou Bergs éliminé au premier tour du tournoi de tennis de Rosmalen
Zizou BergsTennisATP 250
📆10/06/2026 14:14:00
📰rtlinfo
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Le joueur belge Zizou Bergs a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Rosmalen, mercredi aux Pays-Bas. Il avait atteint la finale l'an dernier.

Le joueur belge Zizou Bergs a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Rosmalen , mercredi aux Pays-Bas. Il avait atteint la finale l'an dernier.

Bergs a été bousculé par le qualifié australien James McCabe (ATP 233), le numéro 2 belge, 40e mondial, a hérité de deux balles de match, mais s'est finalement incliné 6-7 (2/7), 6-2 et 7-6 (7/4). Diminué au cours de la troisième manche après s'être blessé au genou sur une glissade, McCabe a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer au bout de deux heures et 41 minutes de jeu.

C'est sur son service à 2-3 (40-30) dans le dernier set que l'Australien de 22 ans, s'est bloqué le genou. Il a tenté une glissade pour sauver le point, qu'il a perdu, et s'est immédiatement arrêté pour examiner l'endroit où il avait ressenti une douleur, au-dessus du genou (a-t-il expliqué ensuite au micro des organisateurs). Le temps mort médical lui a permis de poursuivre la rencontre qui s'est décidée à l'issue d'un second jeu décisif.

Zizou Bergs a bien cru pouvoir clôturer les débats en héritant de deux balles de match à 4-5 dans la manche décisive, mais s'est incliné pour son premier match en simple sur herbe cette année. La partie, prévue mardi, a finalement été jouée mercredi sur le gazon néerlandais en raison des perturbations liées à la pluie.

Le Limbourgeois de 27 ans défendait de nombreux points (165) à Rosmalen où il avait joué la finale l'année dernière (défaite contre le Canadien Gabriel Diallo). Classé à la 40e place du classement ATP, il pourrait retomber à la 47e position

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Zizou Bergs Tennis ATP 250 Rosmalen James Mccabe

 

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