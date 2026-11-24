Un projet d'infrastructure de 43.000 m³ vise à protéger Molenbaix et Celles. Face au blocage de deux propriétaires, l'expropriation d'utilité publique est engagée par la province.

La Province de Hainaut a lancé une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique afin de garantir l'aboutissement du projet de Zone d'immersion temporaire (ZIT) situé dans la commune de Celles. Cette décision stratégique intervient après que les négociations amiables ont échoué avec deux propriétaires de parcelles jugées indispensables à la réalisation de l'ouvrage hydraulique. L'objectif principal de cette infrastructure est de mieux protéger une trentaine d'habitations à Molenbaix, et spécifiquement celles situées dans le secteur de la rue du Château, tout en réduisant les risques de débordement dans le centre du village de Celles.

Capacité et stratégie hydraulique de la Province

Cette zone d'immersion temporaire présentera une capacité de retenue de 43.000 m³, conçue pour absorber les excès d'eau lors de crues majeures. Le choix de l'implantation de cette zone repose sur une étude approfondie menée par les services provinciaux de Hainaut Ingénierie Technique (HIT). La réalisation de cette ZIT ne constitue pas une intervention isolée mais s'inscrit dans une stratégie provinciale plus globale de lutte contre les inondations. Cette approche prévoyant la création de plusieurs zones d'immersion temporaire, l'infrastructure de Celles participe à un réseau de sécurité hydrique régional plus vaste.

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Adaptations techniques et concertation territoriale

Le projet a été remanié à plusieurs reprises afin de limiter son emprise sur les propriétés concernées, suite à une concertation soutenue avec tous les propriétaires locaux. Ces adaptations successives ont également permis d'augmenter la capacité de retenue du bassin, optimisant ainsi l'efficacité de l'ouvrage sans élargir inutilement son footprint sur le terrain. Malgré ces efforts de conciliation et de compromis techniques, les démarches amiables n'ont pas abouti pour deux parcelles spécifiques, bloquant ainsi la poursuite du dossier administratif et technique.

Rôle d'Aurore Goossens et cadre juridique

Aurore Goossens a indiqué soutenir fermement la demande d'expropriation pour cause d'utilité publique afin de permettre la poursuite du dossier. Cette mesure légale, utilisée en dernier recours, vise à débloquer la situation juridique afin que les travaux puissent se poursuivre dans les délais impartis. La province considère cette intervention comme nécessaire à l'intérêt général, compte tenu des enjeux de sécurité civile pour les habitants de Molenbaix et de Celles. La décision s'inscrit dans le cadre des pouvoirs régaliens de l'administration provinciale en matière de gestion des risques naturels.

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Impact sur la protection des habitations locales

La mise en service de cette zone d'immersion temporaire aura un impact direct sur la sécurité des biens et des personnes dans le secteur de la rue du Château. En retenant les eaux excédentaires, l'infrastructure réduira significativement le risque de débordement dans le centre de Celles, limitant ainsi les dégâts matériels potentiels. La protection d'une trentaine d'habitions à Molenbaix représente un enjeu majeur pour la communauté locale, qui a subi les effets des inondations passées. Cette œuvre d'infrastructure constitue une réponse concrète aux défis climatiques actuels.

Prochaines étapes du processus d'expropriation

Les prochaines étapes du processus impliqueront la phase administrative de l'expropriation, où la compensation financière des propriétaires disputés sera évaluée et versée. Une fois les questions juridiques réglées, les travaux d'aménagement de la ZIT pourront débuter, avec une augmentation de la capacité de retenue du bassin grâce aux modifications techniques apportées. La Province de Hainaut continuera de suivre l'évolution de ce dossier complexe, en veillant à respecter les délais et les normes techniques définies par HIT. Le projet reste une pièce maîtresse de la politique de prévention des inondations dans la région du Hainaut.