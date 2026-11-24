Les zones 30 font reculer les accidents de 23% et les décès de 37%, selon les données citées sur la protection des usagers faibles en agglomération.

Les zones 30 s'imposent dans les agglomérations belges comme un outil central de sécurité routière. Si la limitation de la vitesse à 30 km/h est parfois perçue comme contraignante par certains automobilistes, son effet sur la protection des usagers faibles ne peut plus être contesté.

La démocratisation de ces zones s'est accélérée parce qu'elles ne présentent presque que des avantages pour la sécurité routière dans les centres-villes. À Bruxelles, les autorités ont imposé la vitesse de 30 km/h en janvier 2021 sur la plupart des routes de la capitale, à l'exception de certains grands axes.

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Zones 30 : une baisse mesurée des accidents

Les constats rapportés indiquent que la réduction de la vitesse à 30 km/h entraîne 23% d'accidents en moins sur les routes. Le nombre de personnes blessées dans ces accidents recule de 38%, tandis que le nombre de morts diminue de 37%.

Ces chiffres rejoignent le constat selon lequel la mesure ne présente presque que des avantages en matière de sécurité routière dans les centres-villes. Ils constituent l'argument principal des partisans de la généralisation des zones 30.

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Pourquoi la vitesse réduite protège les usagers faibles

Le premier mécanisme tient à l'attention des conducteurs. À haute vitesse, le cerveau traite surtout les informations du champ de vision central, alors qu'à vitesse réduite ce champ s'élargit et la vision périphérique gagne en importance.

Cette meilleure perception permet d'anticiper davantage les dangers et la présence des usagers faibles en bord de route. Circuler à 30 km/h au lieu de 50 km/h permet aussi de diviser quasiment par deux la distance d'arrêt, qui passe de 26 mètres à 13,5 mètres.

En cas de choc, la force de l'impact varie fortement avec la vitesse du véhicule au moment de la collision. Un accident à 30 km/h n'est pas anodin, puisque la violence du choc correspond à une chute du premier étage d'un immeuble, mais le risque de mourir y est divisé par cinq par rapport à un choc à 50 km/h.

Bruxelles et le défi des trottinettes électriques

À Bruxelles, Bruxelles Mobilité a constaté que la vitesse moyenne a baissé, y compris sur les axes qui ne sont pas limités à 30 km/h. Selon Benoit Godart, cette baisse s'est accompagnée d'une réduction du nombre et de la gravité des accidents, avec un nombre de blessés parmi les usagers faibles en recul de près de 20%.

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Le bilan bruxellois est toutefois jugé en partie biaisé par l'essor des trottinettes électriques. Plus de 700 accidents impliquant une trottinette électrique ont été recensés récemment, ce qui fait stagner les chiffres globaux alors que la diminution serait nette sans eux, selon les propos rapportés.

Ces nouveaux engins doivent encore trouver leur place dans l'espace public, et leurs utilisateurs devront s'équiper davantage pour éviter blessures et décès. Dans le même temps, les infrastructures cyclables se sont améliorées, et le nombre de cyclistes a augmenté dans la capitale.

Le respect des 30 km/h reste fragile

Une baisse réelle de la vitesse moyenne a été constatée après l'instauration des zones 30, mais certains automobilistes ne respectent pas ces limitations à la lettre. L'institut VIAS a relevé que près de deux conducteurs sur trois ne respectaient pas les zones 30 en Wallonie.

Ce décalage entre limitation affichée et comportements réels pèse directement sur les bénéfices attendus de la mesure en centre-ville. Les gains en sécurité décrits par les chiffres dépendent donc du respect quotidien des 30 km/h par les conducteurs.