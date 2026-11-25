La ministre Zuhal Demir annule la suppression des cotisations RSZ pour les assistants maternels, garantissant 20.000 places après la colère du secteur et de l'opposition.

La ministre flamande de l'Emploi, Zuhal Demir, a annoncé l'abandon immédiat de la mesure controversée visant à réduire de 8,4 millions d'euros les avantages fiscaux des assistants maternels. Cette reversal stratégique intervient après une pression intense exercée par les partenaires sociaux, les partis d'opposition et ses propres alliés de coalition au sein du parlement régional.

Annulation de la suppression des cotisations sociales

Le projet initial prévoyait la suppression de la réduction des cotisations sociales RSZ destinée aux assistants maternels disposant d'un statut sui generis. Cette décision administrative aurait impacté financièrement un nombre estimé de 3.000 professionnels, menaçant directement la survie de 20.000 places de garde d'enfants dans toute la région.

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La ministre a admis publiquement que cette initiative budgétaire constituait une erreur de calcul grave. Elle a qualifié la mesure de malheureuse et a promis une solution rapide pour éviter toute perte d'emplois dans le secteur de la petite enfance.

Une solution durable proposée par Zuhal Demir

Plutôt que de maintenir l'actuel mécanisme de réduction des cotisations, le gouvernement flamand propose l'introduction d'une rémunération correcte et pérenne pour les assistants maternels. Cette approche vise à intégrer correctement la compensation financière dans le système de protection sociale existant.

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Les assistants maternels concernés ne sont pas considérés comme des travailleurs indépendants classiques, ni comme des salariés ordinaires. Ils perçoivent une indemnité par enfant plutôt qu'un salaire nominal, tout en bénéficiant d'une protection sociale limitée couvrant notamment la retraite via les services d'accréditation officiels.

Le texte de la nouvelle proposition sera soumis à l'approbation des ministres dès le vendredi suivant les déclarations de la ministre. Cette procédure accélérée montre la volonté politique de résoudre le conflit avant qu'il ne se transforme en une crise structurelle durable.

Pression parlementaire et réponse des coalitions

La décision a provoqué une réaction en chaîne parmi les différents groupes parlementaires présents à l'assemblée régionale. Plusieurs députés ont qualifié le projet initial de négligent et manquant de respect envers les travailleurs du secteur social.

Les partis d'opposition, incluant Vlaams Belang, Anders, PVDA et Groen, ont fermement critiqué l'approche de la ministre. Ils ont souligné que la réduction budgétaire avait été conçue sans évaluation sérieuse de ses conséquences immédiates sur l'offre de garde.

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Même les partenaires de coalition n'ont pas ménagé leurs critiques envers Zuhal Demir. Robrecht Bothuyne, représentant le CD&V, a exigé une solution immédiate, affirmant que la perte de places d'accueil était inacceptable pour la population.

Collaboration avec la ministre Caroline Gennez

Zuhal Demir a indiqué que la solution proposée résulte de consultations étroites avec d'autres instances gouvernementales. La ministre de l'Aide aux Personnes, Caroline Gennez, participera activement au financement de cette nouvelle indemnisation.

Cette rétrocession est saluée comme une victoire tactique pour les représentants syndicaux et les parents d'élèves qui avaient activé le système d'alerte. L'incident servira probablement de catalyseur pour des révisions futures des politiques de budget social en Flandre.