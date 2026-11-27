Le ministre Zuhal Demir alerte sur l'intolérance grandissante envers les LGBTQ+ dans les écoles flamandes et annonce un renforcement des politiques disciplinaires pour protéger les élèves.

Le ministre flamand de l'Éducation, Zuhal Demir, de la N-VA, a dénoncé l'émergence d'une coalition hostile envers les droits des personnes LGBTQ+ au sein du système éducatif régional. Cette déclaration intervient en réponse aux résultats préoccupants d'une enquête menée par VRT NWS, qui révèle une baisse significative de la tolérance parmi les adolescents de Flandre.

Une intolérance croissante dans les salles de classe

Une large enquête menée par VRT NWS auprès de 900 établissements secondaires flamands a mis en lumière une tendance inquiétante. Parmi les près de 400 enseignants qui ont répondu, la majorité signale que de nombreux élèves adoptent désormais des positions moins ouvertes envers les personnes LGBTQ+.

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Les éducateurs constatent également un retour de conceptions traditionnelles strictes concernant les rôles de genre au sein de la société. Cette évolution est perçue par le ministère comme un recul notable des valeurs d'inclusion qui doivent guider l'éducation des jeunes générations dans la région.

Ministre Zuhal Demir identifie les causes profondes

Zuhal Demir attribue principalement ce phénomène aux visions religieuses et culturelles présentes en Flandre, qu'elle juge incompatibles avec les droits fondamentaux et l'égalité entre tous les êtres humains. Elle reconnaît explicitement que la part des jeunes musulmans dans ce rejet est très élevée, sans toutefois exclure d'autres groupes.

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Le ministre qualifie cette dynamique d'une coalition large de porteurs de haine ciblant spécifiquement les droits des LGBTQ+. Il insiste sur la nécessité urgente de travailler tant à la maison qu'à l'école pour contrer cette propagation de l'intolérance dans le tissu social régional.

Protection des enseignants et renforcement des règles

Face à ces tensions, le ministère rappelle l'existence d'objectifs minimaux imposant le traitement du genre, de l'identité et de l'histoire des mariages LGBTQ+ dans les programmes scolaires. Pourtant, certains enseignants avouent craindre d'aborder ces sujets par peur de provoquer des bouleversements en classe.

Zuhal Demir assure que les enseignants bénéficieront d'un soutien total de la part des autorités. Des mesures strictes seront prises pour renforcer le règlement disciplinaire et engager des discussions directes avec les parents pour gérer les cas de conflictualité liés à ces questionnements.

Statistiques alarmantes sur le harcèlement scolaire

La lutte contre les agressions verbales et physiques constitue une priorité absolue pour le gouvernement régional, surtout compte tenu des chiffres récents. Selon les données citées par le ministre, 60 % des jeunes LGBTQ+ subissent des actes de harcèlement dans les écoles flamandes.

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Ce pourcentage élevé de victimes, situé au cœur de l'Europe, justifie la mise en place immédiate d'une politique anticouenne rigoureuse. L'objectif premier est de garantir un environnement scolaire sûr et exempt de toute forme de discrimination pour les élèves les plus vulnérables.

Responsabilité parentale et limites de la liberté religieuse

La famille joue un rôle central dans la formation des valeurs des enfants, une responsabilité que Zuhal Demir impose fermement aux parents. Il est explicitement rappelé que les convictions religieuses ne sauraient justifier une attitude intolérante envers la communauté LGBTQ+.

Le ministre conclut en affirmant que toute personne utilisant la religion comme excuse pour rejeter les droits fondamentaux n'a pas sa place dans le modèle social flamand. Cette prise de position marquée vise à recentrer l'école sur des principes de civisme et d'égalité inconditionnelle.